金東進首領傑志戰亞冠 挑燈獅城爭響勝鼓

上季港超冠軍傑志今晚8時在香港大球場迎今屆亞冠分組賽主場首仗，在F組迎戰新加坡超聯球隊獅城水手，「藍鳥」暫代主教練金東進首在亞冠領軍，力爭首勝全取3分。

傑志上月底亞冠作客1：2負全北汽車後，今晚主場迎F組次仗，亦是相隔5年半再次在港上演亞冠分組賽，雙方昨晚在香港大球場賽前操練及出席賽前記者會。金東進上周五接替朱志光暫代領軍傑志，對於將首領軍出戰亞冠感榮幸，稱今仗必須取勝，「我們在主場出擊，加上球員有質素，全隊的決心和態度都十分好，目標是全取3分」。韓國前國腳金信煜去年效力獅城水手一季，被問到這名35歲中鋒今晚會否倒戈上陣，金東進僅稱會視乎球員在賽前操練狀態來選擇正選11人。

獅城水手多名外援曾在歐洲落班

獅城水手上輪分組賽在主場以1：2反負曼谷聯。今夏6月上任的主教練雲歷高域稱，知道傑志有不少入籍兵，但承認未知對手最近易帥是好是壞。獅城外援包括曾效力燕豪芬及馬拉加的比利時前小國腳拉斯迪安、出身葡超賓菲加青訓的副隊長爾瓦洛佩斯、曾效阿積士的薛高域及前葡萄牙小國腳格拿皮里斯等。

另邊廂，沙特阿拉伯球會艾納斯昨憑基斯坦奴朗拿度（C朗）攻入個人亞冠首個入球，以及泰利斯卡梅開二度，在主場以3：1反勝塔吉克球隊伊斯迪洛，於E組兩戰全勝。