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體育

紐卡素隔逾20年再主場戰歐聯 多達8名傷兵 迎PSG恐失分

【明報專訊】紐卡素將於明晨相隔約20年半，首次在聖占士球場舉行歐聯比賽，在「死亡F組」次輪挑戰巴黎聖日耳門（PSG），惟「喜鵲」此戰傷兵多達8人，就算敵鋒基利安麥巴比未達佳態，仍存在主場失分的可能。

紐卡素在F組首戰作客與AC米蘭互交白卷，暫落後主場以2：0勝多蒙特的PSG兩分，明晨自2003年3月後，再次在主場角逐歐聯，氣氛肯定熾熱。然而，即使「喜鵲」各項賽事近5戰4勝1和，當中包括在英超8蛋贈錫菲聯，以及在英格蘭聯賽盃淘汰曼城，明晨卻有前線哈維班尼斯、中場祖連頓、後衛保治文及艾美卡夫等8名「十字軍」，而與阿歷山大伊沙克在英超攻入4球的鋒將哥林威爾遜，也因腿筋受傷未必上陣。值得一提的是，據報皇家馬德里已垂青伊沙克和中場般奴古馬雷斯，已特別派員前往觀察兩人表現。

PSG今夏有美斯、尼馬及馬高華拉堤等多名主力離隊，令基利安麥巴比儼如成單天寶至尊，在歐聯和法甲已獨取8球，但法國《隊報》引述知情人士消息指出，該名法國隊「喼頓」因今夏的離隊問題，導致未能參與季前熱身賽，使狀態一直未臻至佳，加上早前聯賽挫馬賽時傷出，上仗打和克萊蒙特的表現亦只屬一般，料作客紐卡素並不易踢。

同組AC米蘭征戰多蒙特前，再有中場新兵羅夫度斯卓克日前意甲勝拉素時觸傷肌肉，勢與4名隊友一起避戰，而敵軍中場沙比薩則續因內收肌受傷上陣成疑。

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