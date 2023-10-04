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體育

劉允祐個人公路計時賽摘銅 寫港隊男將歷史 女子田徑接力隊緣慳獎牌

【明報專訊】一連三日的杭州亞運公路單車項目昨展開，港隊首日憑劉允祐在個人計時賽摘銅，成隊史首名在此項目奪牌的男將，為中國香港代表團在獎牌榜累計6金15銀24銅排第10，總獎牌數45面。而香港田徑隊昨在女子4×100米接力決賽力戰下得「梗頸四」，與銅牌得主馬來西亞隊僅差0.23秒，與獎牌擦身而過。

男子公路個人計時賽共14名車手參賽，各人輪流出發完成全長39.6公里賽事。排第6出發的劉允祐，以25分35.19秒經過20.4公里中途點，時間為眾車手中第2快，僅次哈薩克代表盧辛高，終以50分17.76秒完成。雖然及後國家隊選手薛銘以50分5.83秒躍升次席，但劉允祐仍守住季席，成為亞運於1998年首設公路計時賽以來，港隊首名奪牌男車手。

女子組方面，早前在場地團體追逐賽掛銅的梁穎儀，在全長18.3公里的賽事以25分50.36秒衝線，創個人最佳時間（PB）。然而尾二出發的哈薩克選手Rinata Sultanova半程排第4下，終以25分36.1秒衝線，令梁穎儀無緣繼上屆再踏頒獎台。金牌由烏茲別克隊的薩比蓮絲卡雅以24分35.99秒奪得。

至於在場地單車取得2銀1銅的「小女車神」李思穎今早再登場，伙麥迪遜賽奪銀戰友楊倩玉在公路賽再衝牌。

另外，港隊在田徑場上續力爭佳績，其中由陳佩琦、梁筠宜、李紫桃及江俊淇組成的接力隊，昨於女子4×100米決賽在第9線道出戰，於頭兩棒仍能咬緊最終摘金的中國隊，惟梁筠宜交棒予李紫桃時稍有瑕疵，最後一棒的江俊淇亦未能收窄與前列的差距，終以45.24秒排第5衝線，而巴林隊被取消資格後，港隊升上第4，仍與摘銅的大馬隊差0.23秒，與獎牌緣慳。

接力4女未破港績嘆失望 盼原班人馬再戰

她們今年全國賽曾跑出45.17秒刷新港績，惟今次未能突破，眾將坦承失望。陳佩琦透露團隊目標不只港績，「期望跑到44.8秒，我相信大家有能力，希望大家休季時提升個人能力，下年再合作」。梁筠宜續指，「期待下場接力賽，我可大口氣地說，一定是原班人馬再破香港紀錄」。

4個女生克服困難，一條心追夢，除了港績，更想闖入奧運。江俊淇感慨道：「若你不敢於做夢，就永遠都突破不到，我們會定一個更大的目標，一起去追」。

至於兩名跳高女將鍾慧欣及黃沅嵐，昨於決賽各自跳出1.80米及1.75米，分列第5及7位。

（杭州亞運）

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