國家隊田徑添4金 孫啟豪十項全能封王

孫啟豪昨先在標槍做出個人最佳的64.41米，其後雖在1500米跑包尾，仍無阻他以7816分封王，繼名將齊海峰在2002年釜山亞運後，首個在十項全能奪金的中國選手。國家田徑隊另外3金，分別來自在男子三級跳遠躍出17.13米的朱亞明，以及男、女子4×100米接力隊。此外，巴林隊的艾迪歌耶及國家隊的莫家蝶，在女子400米跨欄分別以54.45秒和55.01秒打破亞運紀錄分獲金、銀牌。

全紅嬋10米台奪金 中國締十三連冠

跳水方面，國家隊的全紅嬋及陳芋汐，在女子10米高台以438.20和435.65分包辦冠、亞軍，成就十三連冠，而王宗源及鄭九源則在男子3米跳板以542.30和508.55穿金戴銀。國家隊同日亦在拳擊、獨木舟靜水賽、圍棋等奪金，累計共獲161金90銀46銅，總獎牌達297面，較139面的韓國隊多158面。

國女籃大捷 明決戰日本

國男籃偕中華台北闖4強

另外，國女籃4強戰以100：44大勝朝鮮隊，將於明日決戰淘汰韓國隊的日本隊；國男籃則以84：70勝韓國隊，將與菲律賓爭入決賽，另一場4強由淘汰日本隊的中華台北對約旦隊。國家女足則在準決賽以3：4僅負日本隊，後者將對以8：0狂勝烏茲別克隊的朝鮮隊。