港足4強鬥日本 將帥信奇蹟可再 最少40場所辦睇波活動眾志成城

香港vs.日本 HOY TV 77台 晚上18：00直播

港足今屆晉級過程既具戲劇性兼展示拼勁，在分組賽對手敘利亞和阿富汗隊退賽而提早晉級，16強及8強均1球擊敗巴勒斯坦及伊朗隊，首闖4強賽後隨即網上「洗版」。除了香港足球總會今晚在銅鑼灣一間戲院舉行睇波派對，全港39個商場及大埔富亨社區會堂亦會直播賽事。

主教練安達臣重申面對日本隊都不會主守，「我們會繼續進攻和施壓，只是防守就會像其他球隊輕鬆地輸掉比賽」。今仗是港足13日內第5仗，他稱在分組賽次仗輪換部分主力，眾將得以恢復體能應付兩場淘汰賽，並透露上仗因傷缺陣的林衍廷或復出。

一眾亞運港腳創歷史，3名超齡球員感受甚深。在淘汰賽貢獻入球助攻各一的26歲前鋒安永佳稱，「很多人發訊息給我，說取得香港足球史上重大成就，有隊友賽後更忍不住哭。我本來不多看社交網，但今次很難迴避大家支持的說話。我們世界排名只是148名，亦非派最強陣容，賽前沒太多人相信我們能夠取得好成績，但球員有夢想是很重要，爭取獎牌就是大家的夢想，來到這階段我不會讓機會溜走，要保持信心和付出150%努力」。

安達臣以摩洛哥闖世盃4強激勵

日本無超齡兵 為巴黎奧運準備

25歲中場胡晉銘臨時補選以隊長身分領軍，透露主教練安達臣以摩洛哥隊晉身去年世界盃4強為例鼓勵球員，「事前無人想過摩洛哥能入4強，正如現在我們這樣。但心態不能太心雄想得太遠，要望返眼前比賽」。29歲後衛李毅凱今年初與前球會中超南通支雲不歡而散，在港足表現亦受批評，稱今次亞運重新證明自己實力，「來到4強就要提高目標爭入決賽」。

今屆穩健的門將謝家榮於前年底U23亞洲盃外圍賽時，因醉酒生事跟10多名隊友被足總停召一年兼罰款，原無緣亞運卻因疫情令賽事延期一年失而復得。他也形容經歷奇妙，亦將近兩場不失球歸功門前10名隊友，「他們的拼搏減輕了我的防守工作」。同樣曾被停召一年的8強入球功臣潘沛軒，因累積兩黃需停賽一場，惟他對隊友有信心，「現在全部一條心，這班兄弟會踢埋我嗰份」。昨23歲生日的他稱，今年生日願望是港足打入亞運決賽，令更多球迷關注香港足球。

日本隊上屆奪得銀牌，為準備明年巴黎奧運，今屆未有起用超齡球員，22人大軍介乎19至22歲，主力有今年初由日乙清水心跳外借到巴西乙組球會的中場松岡大起，有10人為大學聯賽球員，包括今屆已入3球的19歲前鋒內野航太郎。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊