紅魔歐聯迎加拉塔沙雷誓翻身 利古朗傷癒 安東尼料復出

曼聯英超7戰只得9分，歐聯首擊亦作客負拜仁慕尼黑3：4，球場以外，也有查頓辛祖與領隊坦夏格不和被逐出一隊，但近日他已返回卡靈頓訓練基地，被解讀為距「解凍」不遠。安東尼馬菲奧斯則因早前涉嫌襲擊包括前女友等3名女子而官司纏身，被會方勒令留在巴西處理事件後才回歸，他日前已返英並與隊友練習，明晨有望復出。

馬天尼斯動手術勢休3個月

曼聯現有6名「十字軍」，其中阿根廷後衛利辛度馬天尼斯右腳跖骨舊患復發，需做第2次手術和缺陣3個月，喜訊則是利古朗可復出，令上兩仗對水晶宮串演左閘的蘇夫恩岩拉伯特將可坐鎮中場。加拉塔沙雷擁有一些前英超兵，包括倒戈「紅魔」的新兵前鋒韋費特沙夏、翼鋒薛耶治及後守將達雲臣山齊士壓陣。同日拜仁作客哥本哈根亦有5名傷兵，包括手臂骨折未癒的前鋒基拿比勢連續第4場避戰。

阿仙奴征朗斯或缺沙卡

B組一哥阿仙奴作客朗斯前，左翼加比爾馬天尼利據報或可復出，但右翼布卡約沙卡上場英超大勝般尼茅夫一戰因傷退下火線，可能無緣此役。

另外，今季無緣歐聯的利物浦，據報阿根廷中場阿歷斯麥亞里士打於日前英超負熱刺一仗後，指敵軍有12個球員，暗示諷對方獲球證偏幫，或會被英足總秋後算帳。