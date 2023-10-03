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體育

亞運快遞：劉潔瑩彈網得梗頸四

【明報專訊】港將劉潔瑩昨午先在女子彈網資格賽造出總分43.46的成績，以第5名晉身決賽。她及後在決賽做出44.66分的成績， 以「梗頸四」飲恨。中國隊的朱雪瑩及胡譯乘包辦金、銀牌，哈蕯克隊選手則奪得銅牌。

張子衝獨木舟第9完賽

港將張子衝昨早在獨木舟靜水男子1000米單人皮艇決賽，以4分16.775秒，第9名完賽。金牌由中國隊張冬奪得，烏茲別克及哈蕯克隊選手則分別奪得銀牌和銅牌。而中華台北隊的賴冠傑在男子1000米單人划艇決賽摘金。

港棒球隊大勝泰國

香港棒球隊昨午在B組面對從資格賽晉級的泰國隊，憑「開路先鋒」的鄭鎧霆打出4支安打，並跑回3分，以及先發投手梁仲熙5局無失分，最終以8：0擊敗對方。同組的中華台北隊則以4：0擊敗韓國隊。

港女排輕取阿富汗

香港女子排球隊昨在D組最後一場賽事面對阿富汗隊，僅花掉44分鐘，便以25：2、25：7及25：3，直落3局勝出，於小組取得1勝2負，將轉戰排位賽，在明早10時30分對上蒙古隊。

朝鮮女力士連破3紀錄

朝鮮隊20歲舉重女將金日景昨出戰女子59公斤級別，先在抓舉舉起111公斤，打破中華台北隊郭婞淳保持的110公斤世界紀錄；她及後再於挺舉做出破世青紀錄的135公斤，總成績以246公斤破大會紀錄奪金，中國隊羅詩芳與郭婞淳則分別得銀牌及銅牌。

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