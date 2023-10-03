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體育

伍家朗激戰憾負李梓嘉 港羽隊混雙鄧謝配李吳配首擊齊過關

【明報專訊】杭州亞運羽毛球項目昨展開單項賽事，港隊兩對混雙組合分途奏捷，惟伍家朗在男單首圈與馬來西亞籍好手李梓嘉激戰逾1小時，終以局數1：2反負出局，無緣32強。賽後伍家朗難掩失望，承認今屆亞運之旅成績未如理想，但已竭力作戰，沒留遺憾。接下來將出戰4站歐洲巡迴賽，爭取巴黎奧運積分。

亞運羽毛球昨於濱江體育館上演，是日焦點落在伍家朗於男單首圈，面對有前香港男隊教練黃達明執教的大馬一哥李梓嘉。首局伍家朗表現強勢，開局打出一波5：0攻勢先聲奪人，以21：15拔頭籌。惟次局領先9：6後被李梓嘉全力反撲，後者多次搶攻得手，以21：15扳平局數。

伍家朗轉戰歐巡賽爭巴黎奧運積分

李梓嘉在決勝局乘勝追擊，反觀伍家朗打得手緊，一直未能縮窄分差，以16：21再輸一局，慘歷「一輪遊」。伍家朗賽後難掩失望，「我第3局有少少手緊，他（李梓嘉）的進攻也帶來很大威脅，失誤比之前少，加上打出氣勢，所以出現反差」。

總結這趟亞運之旅，伍家朗承認成績未如理想，但已竭力作戰沒留憾。他接下來將戰4站歐巡賽，爭取巴黎奧運積分。另一港將李卓耀則直入32強，將惡鬥4號種子的國家隊好手石宇奇。

鄧謝配或有機會8強碰宿敵日本隊

早前在香港公開錦標賽混雙摘銀的鄧俊文／謝影雪，昨則在亞運首圈直落兩局21：5、21：15輕取東帝汶隊組合過關。鄧俊文賽後表示，早前男團表現出色，令自己倍添動力。二人若次圈勝新加坡隊，8強將硬撼日本隊宿敵渡邊勇大／東野有紗，謝影雪稱未想得太遠，只專注眼前，打好每一場。

另一港隊混雙組合李晉熙／吳芷柔，則在首圈以直落兩局21：18、21：14勇挫日本隊的山下恭平／筱谷菜留，晉級後與中華台北隊的葉宏蔚／李佳馨爭入8強。「李吳配」過去兩次鬥日本組合皆北，今次旗開得勝，李晉熙笑言：「（面對他們）感覺好像一直突破不到，本身今次都覺得凶多吉少。」吳芷柔則補充，二人為亞運做足功課，除了加快速度，亦保持耐性，是此仗勝出關鍵。

亞運「三朝元老」的李晉熙又明言今屆心態有別過往，目標贏得獎牌，「以前較隨心，但今次想上頒獎台，就當作是比賽動力」。男雙首圈方面，港隊組合羅卓謙／楊盛才以直落兩局淘汰馬爾代夫組合晉級，惟鄒軒朗／呂俊瑋以局數0：2不敵印度組合止步。

明報記者：許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 - 杭州直擊

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