明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

俞雅欣女子跳遠破港績摘銅 港隊田項歷來首牌 黃鎮廷男單奪季取港乒唯一獎牌

【明報專訊】中國香港代表團昨於杭州亞運延續佳績，田徑港將俞雅欣於女子跳遠決賽以破香港紀錄的6.50米驚喜成績摘銅，不但取得今屆港田徑隊首牌，更是隊史首面田項亞運獎牌。至於昨煞科的乒乓球項目，黃鎮廷在男單4強惡鬥世界二哥的國家隊名將王楚欽，力戰下以局數2：4告負，但仍取今屆港乒唯一獎牌，摘銅而回。連同三項鐵人混合團體賽亦掛銅，為港昨添3面銅牌，累積6金15銀23銅共44面獎牌，已超越前屆躋身隊史第2佳成績，續追上屆的46面紀錄。

俞雅欣昨晚亮相女子跳遠決賽，在第2跳躍出6.50米，以0.01米刷新自己去年寫下的香港紀錄。她得悉成績後即衝向教練陳慧賢，激動得振臂歡呼，眼泛淚光，她亦憑此成績衝上前8，獲另外3跳機會。另一港將陳家倩則3跳犯規，從今屆亞運「畢業」。

俞雅欣在第4、5跳皆犯規，但應屆亞洲賽冠軍秦澄美鈴完成最後一跳後，最佳成績僅6.48米，令俞雅欣保住季席摘銅，而國家隊的熊詩麒（6.73米）及印度隊的蘇贊（6.63米）則為金、銀牌得主。俞雅欣賽後說：「6.50米是我一早要做到的，但我沒想到這成績可捱到最後，我在尾4至6跳仍在搏更好成績」。

助田徑隊保住精英A級項目席位

過往俞雅欣曾提到，未能在全運會以獎牌送別移居英國的恩師陳慧賢屬一大遺憾，但今次卻在對方面對以新港績贏得亞運獎牌，她也坦承別具意義，「去年跳過6.49米後就受傷，雙腳阿基里斯腱持續發炎，我今（昨）日也要吃消炎及止痛藥上陣。我跟之前的教練（Rolf）練得麻麻，他不太適合我，但我今年跟回Animo（陳慧賢）後表現漸入佳境，。這證明香港的教練和運動員，在田徑舞台上可做到好成績」。

香港體育學院每4年審視精英項目資格，田徑隊在今屆亞運需奪牌才能保住精英A級項目席位，因此俞雅欣這面獎牌實在來得及時。賽前被視為獎牌希望的陳銘泰及呂麗瑤前晚失利，這名25歲港將不諱言承受一定壓力，「見到他們相繼失準，男子接力隊今（昨）早被DQ，我心理壓力也很大。不過踏上賽場就不能多想」。她續指期望奪牌後可為田徑隊爭取更多資源發展，「大家平日關注徑項更多，但希望這面獎牌可鼓勵更多後輩參與田項」。

其餘港隊女將今晚分途出擊，鍾慧欣及黃沅嵐角逐女子跳高決賽。接力隊的梁筠宜、陳佩琦、李紫桃、江俊淇及羅芷元則出戰女子4×100米接力決賽。

32歲黃鎮廷未計劃掛拍 盼獎牌激勵後輩

乒乓方面，世界排名第49的黃鎮廷昨於男單4強面對國家隊的世界二哥王楚欽，首兩局均以5：11告負，第3局黃鎮廷力戰至「刁時」贏15：13扳回一城。第4局黃鎮廷爭持球落下風再輸5：11。

已無退路下在第5局打至5：5時，一口氣連取6分贏11：5。雙方第6局拉鋸，但阿廷末段關鍵時刻連失兩分輸9：11，以局數2：4不敵最終奪金的王楚欽，雖未改寫港乒男單最佳成績，但仍看齊2006年多哈亞運的李靜，摘下銅牌。

賽後黃鎮廷為摘銅感滿意，又透露是役請求暫停後調整心態改善了表現，「當時覺得若輸到0：3（局數）再叫暫停已幫助不大，因此提前使用再想辦法，反而及後打得更放」。而他又希望這面獎牌可激勵隊友及年輕後輩，「希望自己的精神能感染他們」。已年屆32歲的他亦表明未有退役打算，希望日後續尋突破。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）

上 / 下一篇新聞