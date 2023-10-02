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體育

國羽男團連贏3場 反勝印度稱王

【明報專訊】國家羽毛球隊昨在女子團體決賽以0：3不敵韓國隊，男團亦在落場兩場下飽吃驚風散，終以總場數3：2反勝印度隊。至於強項乒乓球則有孫穎莎及樊振東／王楚欽，分別在女單和男雙封后稱王。

國羽女隊由單打陳雨菲打頭陣，面對狀態大勇的韓國隊名將安洗瑩陷被動，結果以局數0：2敗陣。國羽次場雙打以陳清晨／賈一凡迎擊李昭希/白荷娜同樣以0：2見負，令接下來的單打國手何冰嬌壓力大增，最後再以0：2負金佳恩，並失落女團冠軍。

國羽男團迎戰印度隊首兩場有石宇奇和梁偉鏗／王昶，先後在單打及雙打負印度隊1：2和0：2，其後李詩灃及劉雨辰／歐烜屹在單打和雙打同以2：0勝出，而翁泓陽則在第5場以2：0挫印度的文祖拿夫，以場數險勝3：2奪標。

孫穎莎乒乓封后 雙人10米跳台奪雙金

乒乓國手孫穎莎在女單決賽以4：1挫日本隊的早田希娜，樊振東／王楚欽則在男雙以4：0橫掃韓國隊的林鍾勳／張禹珍。跳水楊昊／練俊杰及陳藝文／昌雅妮組合，分別於男、女子雙人10米跳台得492.63和335.73分。此外，國家隊在射擊項目煞科日誕生4金中奪其三，田徑隊也在8金中取其半，而電子競技和平精英亞運版本亦有金落袋，令國家隊昨累計獲133金72銀39銅，總獎牌數目244面，拋離次席119面。

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