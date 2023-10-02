明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

國家隊吳艷妮偷步 呂麗瑤受影響100米欄得第6

【明報專訊】昨晚在杭州奧體中心體育場上演的亞運田徑女子100米欄決賽現爭議一幕，東道主星將吳艷妮被判偷步，但上訴後重新上線。港隊「欄后」呂麗瑤受影響下跑出13.35秒位列第6，她在衝線後神情失落，看到同日完賽的「跳遠王子」陳銘泰即相擁落淚。

仍以破港績為目標

上屆亞運摘銅的呂麗瑤，日前於女子100米欄初賽超風速下跑出13.24秒殺入決賽。不過，國家隊的吳艷妮因偷步一度被DQ，但上訴後可續戰，最終呂麗瑤以13.35秒衝線，僅排第6；吳艷妮最終仍因偷步被DQ，其隊友林雨薇則摘金。呂麗瑤賽後坦承受偷步事件影響，但只能相信裁判決定。

眼見亞洲水平不斷進步，呂麗瑤坦承經歷掙扎，「有時我都會想，為甚麼我的進步幅度不及別人，有時我都好大貪。不過逐步逐步來吧，別人也付出很多努力，才有好成績」。這名港隊「欄后」續指，自己一直以陳秀英在1994年造出的香港紀錄（13.14秒）為目標，即使今次失利也未動搖，「不會所有事都一帆風順，只要不放棄，我信總有一日破到香港紀錄」。呂麗瑤受訪時多次落淚，她提到父母及胞姊日前難得首次在現場看她比賽，且見證她在超風速下跑出個人最佳成績，因此特別感觸。

男子跳遠方面，陳銘泰憑第2跳以7.83米獲第6，國家隊的王嘉男則以8.22米封王，印度隊選手和石雨豪則分列亞、季軍。

其餘港將方面，17歲新星李紫桃初戰亞運在女子200米初賽跑出24.89秒，與自己保持的港青紀錄相差0.62秒，總成績第15無緣決賽，她賽後稱近月備戰亞運情况並不理想，「上星期病了，所以這時間已滿意，希望有下次亞運機會準備得更好」。石錦程及陳俊浩則在男子200米初賽分別跑出21.99秒及22.21秒未能晉級。至於梅政揚及李家耀於男子110欄初賽分別以14.04秒及14.20秒完成，亦不足闖關。

上 / 下一篇新聞