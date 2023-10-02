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2023年10月2日星期一
港足1球淘汰伊朗 破天荒入4強 潘沛軒一箭定江山 與主帥安達臣信「杭州什麼事都可能發生」
國家隊吳艷妮偷步 呂麗瑤受影響100米欄得第6
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科威特鏈球手誤擲 裁判右腿腳脛腓骨骨折送院
許龍一個人賽封王 締港高球隊歷史 男團賽掛銅包攬兩牌 港隊累積收穫6金
石偉雄為奧運棄爭跳馬三連霸 世界賽資格賽止步
亞運快遞：港女籃挫哈薩克取今屆首勝
9人紅軍破不敗身 VAR再成戰靶 裁判賽後為誤判道歉 高普嘆無用
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體壇快訊：理文破流浪港超4戰全勝
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【明報專訊】（請看附圖）
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