9人紅軍破不敗身 VAR再成箭靶 裁判賽後為誤判道歉 高普嘆無用

紅軍昨仗「連環不幸事件」，由26分鐘居迪斯鍾斯踩中熱刺中場比蘇馬，球證重看VAR後改判紅牌揭序幕。34分鐘，紅軍射手路爾斯戴亞斯突破越位射入，但球證經VAR覆核後指戴亞斯越位「食詐糊」，兩分鐘後主隊射手孫興慜即建功領先。雖然紅軍鋒將加普完半場前扳平1：1，惟迪亞高祖達於69分鐘「兩黃一紅」被逐，令9人應戰的紅軍再陷劣勢，結果祖爾麥迪比完場前將熱刺傳中球擋入自家龍門，終令球隊被絕殺。

熱刺阿仙奴成兩支不敗之師

鳴笛過後，風波未了。英國職業球證公司賽後承認戴亞斯入球被推翻為誤判，並發聲明稱「這是嚴重人為錯誤」，惹來紅軍領隊高普還擊道：「我從未試過一場比賽經歷這麼多不公。那越位入球VAR球證連線都劃錯。狼隊之前收到類似的道歉聲明，但他們最後沒在聯賽取回應得分數。所以對我們而言，聲明根本無用。」得益的熱刺領隊普斯迪高路，就為球證辯護道：「我們都知VAR非完美。若所有人都期望球證所有判決要絕對正確，根本不切實際。」

熱刺與阿仙奴暫成英超唯二不敗之師，至於同城宿敵車路士則明晨作客富咸，力爭聯賽第2勝。惟「藍戰士」賽前備傷停問題困擾，芝維爾成為最新一員十字軍，而季初表現欠佳的尼高拉斯積遜因領滿五面黃牌要停賽。