許龍一個人賽封王 締港高球隊歷史 男團賽掛銅包攬兩牌 港隊累積收穫6金

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

現世界排名第577位的許龍一，今年才成為職業球手，並於3月在港舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為港隊史上首名亞巡賽冠軍，亦是隊史首名參戰英國公開賽的球手。他今屆初戰亞運表現突出，首3日賽事一直位處榜首，昨於煞科日首洞先捉「小鳥」（低標1桿），雖於第6洞吞「柏忌」，但隨後兩洞分別捉到「老鷹」（低標兩桿）及「小鳥」力保優勢，其後亦在第12洞打出「小鳥」。

1桿之微力壓任成宰摘冠

至於亞洲勁旅韓國隊今屆派出世界排名前50位的任成宰及金施佑領銜出戰，前者昨日更步步進逼，連捉多隻「小鳥」力追，但最終許龍一憑末段保「帕」（平標準桿），是日以低標準3桿的69完成，總成績低標準27桿的261，以1桿之微力壓任成宰摘金，取得香港高爾夫球隊亞運史上首面獎牌，亦是香港代表團今屆第6金。

此外，他與隊友張雄熙、黑純一及伍城鋒則在男子團體賽以低標準50桿的814完成，力壓日本、新加坡及國家隊等勁敵摘銅而回。金牌得主則為以低標準76桿的788完賽的韓國隊，泰國隊則以低標準51桿的813摘銀。

向何詩蓓集郵

望同樣在奧運有成績

賽後許龍一受訪時表示，自己以平常心面對生涯首次亞運，只希望每日不斷學習及進步，不會給自己特定目標，為個人及團體賽均奪牌而回感到興奮。他續表示，將於下周在新加坡出戰亞巡賽，希望屆時可延續佳績。

此外，他又透露日前曾向港隊游泳星將何詩蓓「集郵」，亦希望像對方一樣有朝一日在奧運場上取得佳績，但笑言首先需要取得入場券才行，又指隊友女將陳芷澄2016年首次獲得奧運資格，「確實對我有很大啟發」。

至於昨在現場觀戰的中國香港代表團團長霍啟剛亦祝賀道：「許龍一表現上佳，最後憑穩定發揮，為港隊歷史性奪得高球亞運金牌，首次獲獎就奪冠，也反映港隊在亞運不同項目都有優勢，衷心祝賀運動員和高爾夫球團隊，亦希望港隊在其餘賽事續有佳績。」

在港出生的許龍一母親為日本人，受同為高爾夫球手的父親許光國薰陶下，5歲起接觸高球，2009年進入港隊培訓，今年初在亞巡賽以並列22名完成，取得新一屆亞巡賽全卡，並於今夏在美國聖母大學完成學位後正式開始全職生涯。

港女團第7名收官

女子組方面，躋身決賽輪的港將韓紫琳及劉弦，同樣以低標準兩桿的286完成，總成績並列第14位，而二人伙拍陳芷澄則在女子團體賽以低標準5桿的571排第7收官。

值得一提的是，今屆奪牌港將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，個人項目三甲分別獲100萬、50萬及25萬港元，團體項目三甲則為200萬、100萬及50萬元。許龍一及團隊將共獲150萬元獎金。

（杭州亞運）