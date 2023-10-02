許龍一個人賽封王 締港高球隊歷史 男團賽掛銅包攬兩牌 港隊累積收穫6金

【明報專訊】杭州亞運高爾夫球項目昨日煞科，前3日一直高踞榜首的22歲港將許龍一，在最後18洞抵住壓力，最終力克世界排名27位的亞洲二哥任成宰，以總成績低標準27桿的261，不但初戰亞運即在男子個人賽摘金而回，更是香港高球隊史首面亞運獎牌。而他與隊友張雄熙、黑純一及伍城鋒亦同時在男子團體賽合力以低標準50桿的814，亦摘下一面銅牌，個人包攬兩牌。而中國香港代表團連同昨晚在中國象棋混合團體添銅，今屆累積6金15銀20銅，共奪41面獎牌。
明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊
現世界排名第577位的許龍一，今年才成為職業球手，並於3月在港舉行的國際都會高爾夫球錦標賽封王，成為港隊史上首名亞巡賽冠軍，亦是隊史首名參戰英國公開賽的球手。他今屆初戰亞運表現突出，首3日賽事一直位處榜首，昨於煞科日首洞先捉「小鳥」（低標1桿），雖於第6洞吞「柏忌」，但隨後兩洞分別捉到「老鷹」（低標兩桿）及「小鳥」力保優勢，其後亦在第12洞打出「小鳥」。
1桿之微力壓任成宰摘冠
至於亞洲勁旅韓國隊今屆派出世界排名前50位的任成宰及金施佑領銜出戰，前者昨日更步步進逼，連捉多隻「小鳥」力追，但最終許龍一憑末段保「帕」（平標準桿），是日以低標準3桿的69完成，總成績低標準27桿的261，以1桿之微力壓任成宰摘金，取得香港高爾夫球隊亞運史上首面獎牌，亦是香港代表團今屆第6金。
此外，他與隊友張雄熙、黑純一及伍城鋒則在男子團體賽以低標準50桿的814完成，力壓日本、新加坡及國家隊等勁敵摘銅而回。金牌得主則為以低標準76桿的788完賽的韓國隊，泰國隊則以低標準51桿的813摘銀。
向何詩蓓集郵
望同樣在奧運有成績
賽後許龍一受訪時表示，自己以平常心面對生涯首次亞運，只希望每日不斷學習及進步，不會給自己特定目標，為個人及團體賽均奪牌而回感到興奮。他續表示，將於下周在新加坡出戰亞巡賽，希望屆時可延續佳績。
此外，他又透露日前曾向港隊游泳星將何詩蓓「集郵」，亦希望像對方一樣有朝一日在奧運場上取得佳績，但笑言首先需要取得入場券才行，又指隊友女將陳芷澄2016年首次獲得奧運資格，「確實對我有很大啟發」。
至於昨在現場觀戰的中國香港代表團團長霍啟剛亦祝賀道：「許龍一表現上佳，最後憑穩定發揮，為港隊歷史性奪得高球亞運金牌，首次獲獎就奪冠，也反映港隊在亞運不同項目都有優勢，衷心祝賀運動員和高爾夫球團隊，亦希望港隊在其餘賽事續有佳績。」
在港出生的許龍一母親為日本人，受同為高爾夫球手的父親許光國薰陶下，5歲起接觸高球，2009年進入港隊培訓，今年初在亞巡賽以並列22名完成，取得新一屆亞巡賽全卡，並於今夏在美國聖母大學完成學位後正式開始全職生涯。
港女團第7名收官
女子組方面，躋身決賽輪的港將韓紫琳及劉弦，同樣以低標準兩桿的286完成，總成績並列第14位，而二人伙拍陳芷澄則在女子團體賽以低標準5桿的571排第7收官。
值得一提的是，今屆奪牌港將可獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發獎金，個人項目三甲分別獲100萬、50萬及25萬港元，團體項目三甲則為200萬、100萬及50萬元。許龍一及團隊將共獲150萬元獎金。