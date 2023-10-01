敗走狼隊 曼城被破聯賽金身 曼聯負水晶宮斷連勝路 阿仙奴大破般尼茅夫

韓國前鋒黃喜燦為狼隊奠勝

曼城日前於英格蘭聯賽盃第3圈半力出戰下不敵紐卡素，是球隊自社區盾後再嘗敗績。球隊昨晚征戰狼隊續有上輪聯賽領紅的洛迪卡斯簡迪缺陣，由馬菲奧斯紐尼斯頂替伙拍高華錫於中場中路助攻助守。狼隊是役雖在上半場沒任何攻門命中目標，但卻藉翼鋒柏度尼圖於13分鐘右路傳中「省」中曼城後衛魯賓戴亞斯入網領先半場。換邊後「藍月」雖續主宰形勢，並憑鋒將祖利安艾華利斯於58分鐘扳平，但主隊在66分鐘由韓國國腳前鋒黃喜燦的入球奠勝，爆大冷贏2：1，令此前開季聯賽6戰全勝的曼城吞敗，而狼隊則取得自8月底贏愛華頓後，今季聯賽第2勝。

力爭各賽事三連勝的曼聯，昨迎戰水晶宮續收起面對家暴案官司但已復操的安東尼馬菲奧斯，小將法度根柏利斯查續擔正，惟球隊於25分鐘被客軍後衛佐基姆安達臣接應罰球傳中，在禁區頂勁射破網一箭定江山，令「紅魔」連勝走勢告終，賽後7戰僅3勝4負得9分暫列第10位。

至於阿仙奴昨憑布卡約沙卡在17分鐘在門前頭槌「執雞」，加上馬田奧迪加特及夏維斯分別於44及53分鐘射入12碼，連同後衛賓韋特在完場前補時「埋齋」，作客以4：0大勝般尼茅夫。