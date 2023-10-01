港足今8強鬥伊朗爭創歷史 平隊史最佳士氣高昂 將帥誓續向對手施壓

伊朗vs.香港 香港國際財經76台 晚上19：30 直播

港男足今屆亞運憑同組的敘利亞及阿富汗隊退賽而未開賽已確定打入16強，兩鬥烏茲別克隊皆負後次名出線，上周三16強憑前鋒安永佳奠勝，以1：0挫巴勒斯坦隊，自1958年來首入亞運男足8強。而此項目自從2002年改制後，港足此前3屆皆於16強止步。

胡晉銘稱恢復體能成關鍵

港足今晚7時30分在杭州市上城體育中心體育場，面對今屆B組首名出線、4戰入9球兼一球不失的伊朗隊。大港腳近年老是常遇伊朗隊，繼2022年世界盃外圍賽次圈，明年初亞洲盃決賽周亦同在C組，現再於亞運狹路相逢。伊朗亞運陣容中，首席射手為入兩球的30歲超齡球員前鋒Arsalan Motahari。港足主教練安達臣表示，勝出16強後令球員更有信心和團結，又表明賽前不會花太多精力研究伊朗隊實力，更重要是專注自身，如何踢出好表現和執行到逼搶戰術，續向對手施壓。

港足昨晚完成賽前最後操練，隊長胡晉銘稱晉級後士氣高漲，但承認隊友們6日踢3仗後始有疲態，故恢復訓練成關鍵。他稱看過分析片段後，認為伊朗隊整體水平一定在巴勒斯坦隊之上，「我們和對手實力是有差距，他們無論身形還是技術都好好，但教練團都有分析其漏洞，希望可從中針對再迫使對方犯錯」。在分組賽次仗對烏茲別克隊頂入一球、另一超齡球員的29歲後衛李毅凱也稱，球隊無論士氣還是比賽表現都「一場比一場好」，「伊朗是強隊，但8強是一場過比賽，希望我們可踢場好波給球迷睇」。他亦讚合作扼守中路的19歲傑志青訓後輩曾以行潛質佳。

國足鬥韓 戴偉浚李康仁鬥射術

另一場8強，中國隊今晚8時大戰衛冕的韓國隊，戴偉浚與兩名歐洲落班韓將李康仁及鄭優營中場鬥法成焦點。「太極虎」今屆4仗狂轟21球攻力驚人，效力德甲史特加的鄭優營以5球暫列射手榜榜首。

女足8強方面，由香港教練陳曉明領軍的中華台北女足，昨完場前以1：1逼和烏茲別克隊，但戰至加時負1：2，無緣連續兩屆入4強。而中國女足昨憑王霜梅開二度，以4：0大勝泰國隊，晉身周二4強將鬥日本隊。

（杭州亞運）