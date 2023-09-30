柔道港將徐淑淇突遭DQ 斥軍醫決定輕率

缺席兩大賽「比膝蓋疤痕更深」

27歲的徐淑琪今屆第2次出征亞運，原定周日出戰柔道52公斤級16強，但最終棄權，無緣面對最終摘銅的韓國隊選手鄭叡璘。她前晚在社交網透露棄賽全因比賽當日遭港隊軍醫以傷患為由取消其資格，並因此斷送爭奪巴黎奧運資格的機會，「膝蓋傷患大概透過手術會痊癒，但失落兩個大型運動會資格的遺憾，將比膝蓋上的疤痕留得更深」。

徐淑琪今年1月訓練受傷致右膝前十字韌帶及內側韌帶斷裂，「連同2016年斷裂的後十字韌帶，右腳只剩一條完好的韌帶」。然而她未決定開刀，改以每日反覆練習強化肌肉，不久就恢復訓練，並在傷後3個月於亞洲賽摘銅，「不僅為自己打下了強心針，更證明了給所有人看，沒有甚麼不可能」。

對突遭內部「DQ」，她透露賽前一周獲通知，代表團首席醫生張維質疑傷勢並再做檢查，「自以為成績已是最好證明，我不敢相信到比賽前夕還可推翻早前做的體檢，一切測試及成績，只看1月受傷時的磁力共振報告及所謂權威性文獻，便輕易剝奪我參賽的資格」。她更心痛赴杭州觀戰的親友，讓他們失望。

多名港將均留言感惋惜，同受膝傷困擾的「跳高女神」楊文蔚表示：「好明白你嘅感受，大家未來都要繼續爭氣。」

港協及後就事件回應，表示尊重醫療團隊的專業判斷，相關決定獲遴選委員會認同，同時亦理解個別運動員的切身感受，對運動員未能參賽感可惜。

（杭州亞運）