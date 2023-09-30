港女壁今鬥大馬爭衛冕 李嘉兒決勝局制敵 4強擊退印度

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

港隊派出何子樂、陳善鈺、李嘉兒及湯芷穎角逐今屆亞運，她們在A組4戰全勝首名晉級後，4強鬥印度隊有打頭陣的陳善鈺以直落3局輕取坦薇康納，及後何子樂與約沙娜奇納帕戰至決勝局落敗，雙方場數打成1：1平手。

李嘉兒未受問題球影響

港隊在壓軸一戰由李嘉兒上陣，首兩局以11：8、11：7輕取阿娜哈特辛格。她在第3局大幅領先10：2下，一直未能拿下致勝分，對方則乘勢力追，當中李嘉兒更疑被對手阻擋而無法擊球，惟球證未有表示，最終要戰至「刁時」。

不過，李嘉兒未受問題球影響，重整旗鼓連取兩分，以12：10勝出，助港隊以場數2：1殺入決賽，力爭衛冕。她賽後坦承自己求勝心切致失準，「第3局很想贏，心急導致多次出錯。那記判決令我有點激動，但同時令我更有火」。

香港女子壁球隊上屆雅加達亞運團體賽奪金的班底中，歐詠芝和陳浩鈴早已退役，只剩何子樂及李嘉兒仍在陣。李嘉兒當時為後備的第4板，5年後以第3板身分再戰亞運，她坦承心態無大分別，「上屆在場外緊張地支持隊友，今次我在場內比賽也很緊張，但看到隊友用堅定的眼神支持我，團隊精神都一樣」。她續指，若沒有陳善鈺和何子樂奮戰，自己亦沒機會助港隊取勝，並將勝利歸功團隊，「這不只是我一個人的勝利，是團隊一起努力贏下來的」。

男隊掛銅 港壁延續奪牌傳統

此外男子團體賽方面，港隊在4強面對巴基斯坦隊，梁子軒在頭場以局數1：3先負，次仗劉子均力戰下以局數3：2險勝後，鄧銘漮在第3仗則0：3告負，場數1：2飲恨無緣決賽，但仍摘下銅牌，亦意味港隊在此項目自2010年廣州亞運設立以來，男女團每屆皆可奪牌而回。

（杭州亞運）