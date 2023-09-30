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體育

國家隊突破百金 張雨霏獵6金無出其右

【明報專訊】中國隊昨於杭州亞運再添15金突球百金大關，累計105金63銀32銅繼續獨領風騷。其中在游泳煞科日，女飛魚張雨霏則在女子50米蝶泳以破亞運紀錄奪金，個人今屆包攬6金；蛙王覃海洋則在50米蛙泳輕鬆摘金，個人以5金1銀收官。至於田徑首個比賽日國家隊亦豐收，先憑張俊及楊家玉在男、女子20公里競步稱王封后，再有王崢及鞏立姣分別在女子鏈球及鉛球項目揚威。

國家泳隊今屆亞運所向披靡，其中張雨霏繼50米自由泳、100及200米蝶泳、100米自由泳接力及男女100米混合泳後，昨再於50米蝶泳力壓隊友余依婷及日本隊抗癌名將池江璃花子，以破亞運紀錄的25.10秒率先衝線，今屆獨取6金暫成最大贏家。覃海洋昨亦在男子50米蛙泳以26.35秒輕鬆奪金，連同100及200米蛙泳、男女子及男子100米混合接力的4金，以及200米個人混合泳摘銀，今屆個人包辦5金1銀收官。至於李冰潔及徐嘉餘昨亦分別於女子800米自由泳及男子200米背泳揚威，助國家泳隊共取28金21銀9銅收官。

田徑先取4金 鄭欽文女網封后

其餘項目方面，國家隊在田徑首項的競步由張俊在男子20公里以1小時23分正先拔頭籌，再於女子20分里由楊家玉以1小時30分03秒再下一城。及後王崢於女子鏈球擲出71.53米封后；東京奧運金牌得主的鞏立姣則在女子鉛球以19.58米奪冠。

此外，在世界網壇嶄露頭角的20歲新星鄭欽文，在女單決賽直落兩盤6：2、6：4擊敗隊友朱琳摘金。至於單車男將周瑜亦於男子凱林賽封王，連同男子體操單、雙槓的張博恆及鄒敬園、女子自由體操的章瑾，射擊的兩金，單日添15金。

（杭州亞運）

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