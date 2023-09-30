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體育

港隊3大項豐收包攬20牌 李思穎場地單車全能賽添銀 何詩蓓領接力泳隊戲劇摘銅

【明報專訊】中國香港代表團在杭州亞運3大項目游泳、場地單車及劍擊昨同日煞科，共取20面獎牌收官。泳隊昨在何詩蓓領銜下，再於女子4×100米混合泳接力進帳銅牌，包攬2金2銀3銅；「小車神」李思穎於女子全能賽摘銀共取3牌，助香港單車隊今屆收穫3銀1銅；劍擊隊連同壓軸的男子重劍團體賽首奪銅牌，以9面獎牌作結。港隊昨進帳1銀3銅，累積5金13銀18銅，在獎牌榜排第7。

港隊昨在女子4×100米混合泳接力初賽先派張心悅、林凱喬、楊凱晴和鄭莉梅應戰，總成績第4的4分08.34秒晉級決賽。何詩蓓同晚偕上演亞運告別戰的歐鎧淳、簡綽桐及譚凱琳出戰決賽，首三棒均曾處領先，最終被日本、韓國及新加坡隊泳手超前，以4分01.72秒第4名觸池，較前年寫下的香港紀錄快0.05秒。

歐鎧淳圓滿別亞運

然而賽後出現戲劇性一幕，大會宣布新加坡隊因犯規遭取消資格，港隊獲補上摘銅，何詩蓓因而收穫今屆第6牌，累積2金1銀3銅，再刷新港將單屆個人獎牌紀錄。港隊昨另有關鵬躋身200米背泳決賽，終游出2分03.18秒排第8。

單車方面，李思穎完成全能賽4項後，以總分127分、11分之差屈居其偶像、日本隊星將梶原悠未，奪下銀牌。此前已在麥迪遜摘銀及團體追逐賽掛銅的她滿意初戰亞運表現，「所有目標都達成，在團體（追逐賽）奪牌最開心」。她下周三將轉戰公路賽，表明續以衝擊獎牌為目標。

至於周四在男子全能賽摘銀的梁嘉儒，昨伙爭衛冕的梁峻榮出戰麥迪遜賽，在後段被哈薩克隊後來居上，以31分得「梗頸四」。

另邊廂，劍擊昨舉行男子重劍及女子佩劍團體賽。男重港隊在團體賽列2號種子，由個人賽銅牌得主何瑋桁聯同方凱申和吳浩天正選，8強以45：31挫烏茲別克隊後，縱4強以30：45不敵哈薩克隊，仍首奪團體賽銅牌；女子佩劍港隊則在團體賽負韓國隊，8強止步。

男重港隊當打入4強後，全隊成員即展示亞運前因病退出的隊友周澤軒之戰衣，方凱申還手持及戴上其頭罩合照，寓意跟這戰友並肩。

男重團摘銅 劍隊1金1銀7銅收官

香港劍擊隊今屆以1金1銀7銅收官。在男子花劍個人賽奪金的張家朗在社交網稱，很高興在第3次出席亞運可達到其中一個目標，感謝教練們教導和隨隊工作人員悉心照料，稱現終可休息及好好準備下季，又呼籲市民在緊接亞運繼續支持港隊。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）

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