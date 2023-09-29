吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊

獲妻女現場打氣 「享受每分每秒」

在資格賽以第8名晉級的吳翹充，在決賽以難度5.8分的動作應戰，並獲8.1666完成分，總分為13.966，以0.044分之微落後日本隊的北園丈琉，以第8名告別亞運賽場。中國隊名將蘭星宇則以6.4難度分加上9.033完成分，以15.433總分力壓越南隊的阮文慶風及日本代表谷川航，贏得個人今屆第2金。

32歲的吳翹充在最後戰役獲妻女現場打氣見證，即使未能一圓獎牌夢，仍樂見自己順利把整套動作完成，「這次主要目標是享受在舞台上每分每秒，想趁這機會對此舞台說聲再見」。他透露在尾段倒立準備着地時，雖感到非常疲累，惟想起女兒後拼盡全力完成，「即使將來不記得這一刻，日後還可以透過影片重看，希望她知道父親生命裏有體操」。

體操項目今煞科，港隊將有吳家祺出戰男子跳馬決賽，續衝擊獎牌。另外，烏茲別克隊48歲老將舒素雲天娜昨在女子跳馬得第4，與頒獎台緣慳一面，金牌則由朝鮮隊的安昌玉奪得。

（杭州亞運）