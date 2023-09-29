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體育

港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步

【明報專訊】中國香港乒乓球隊的奪牌希望「黃杜配」黃鎮廷／杜凱琹，昨在亞運混雙8強以局數0：3，不敵「世一」組合國家隊的王楚欽／孫穎莎，今年4次交鋒悉數敗陣下，與獎牌擦身而過。

應屆世界賽混雙季軍的「黃杜配」，昨先在16強以3：1打敗朝鮮隊的李鄭息／卞松京，之後挑戰國家隊的王楚欽／孫穎莎，卻在首局以2：11大敗，其後表現雖有改善，但終仍連輸兩局7：11下出局。國乒另一混雙組合李高遠／王藝迪則以3：1淘汰日本隊的張本智和／早田希娜。

杜凱琹今轉戰女單16強鬥陳思羽

杜凱琹今早轉戰女單16強，對手是中華台北隊的陳思羽，而隊友朱成竹則碰王藝迪，「杜朱配」同日亦在女雙16強對韓國隊，而隊友李皓晴／李清韻會惡鬥孫穎莎／王曼昱，黃鎮廷在男雙16強伙何鈞傑對塔吉克選手。

國家隊昨添14金，其中以武術煞科日的表現最突出，在男、女散打項目共7個級別賽中斬獲5金，同日「收爐」的跆拳道亦摘兩冠，宋兆祥及周澤琪分別男子80公斤和67公斤級決賽，同以2：1挫伊朗和韓國隊選手稱王封后。

此外，網球女單頭號種子國家隊的鄭欽文，昨在4強以盤數2：1挫菲律賓選手，這名世界排名第23的好手，將與隊友朱琳在決賽上演內訌戰。

另外，經5天正賽後，國家隊累計奪90金51銀26銅，總獎牌167面則較次席韓國隊多81面。

（杭州亞運）

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