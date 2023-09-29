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體育

何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒

【明報專訊】中國香港代表團昨在杭州亞運進帳4銀1銅，累積5金12銀15銅，在獎牌榜排第7位。其中游泳星將何詩蓓在女子50米自由泳決賽游出破香港紀錄的24.34秒，以0.08秒之差屈居於兩度刷新大會紀錄奪金的國家隊星將張雨霏，今屆個人累積2金1銀2銅，雖未能破天荒獨取3金，仍創下港將單屆奪牌紀錄。這名女飛魚同日伙鄭渝、鄭莉梅及歐鎧淳出戰女子4×200米自由泳接力再以8分02.42秒刷新港績，僅以「梗頸四」完成。

已在100米及200米自由泳摘金的何詩蓓，休戰一日後昨在50米自由泳初賽再登場，在第2組游出24.94秒，總成績第2名晉級決賽，僅次以24.50秒打破亞運紀錄的中國隊星將張雨霏。兩人同晚在決賽鄰線叮噹馬頭，最終張雨霏以24.26秒率先觸池，繼初賽再刷新大會紀錄，獲個人今屆第5面金牌。

張雨霏奪第5金 港200米自接力締新港績

何詩蓓則以0.08秒之差屈居銀牌，但仍以0.1秒打破上月創下的港績。本屆累積5獎牌的她，同時創下港隊亞運單屆個人獎牌數紀錄。至於另一國家隊代表程玉潔，則以24.60秒得銅牌。

何詩蓓及後伙鄭渝、鄭莉梅及歐鎧淳出戰女子4×200米自由泳接力決賽，游出8分02.42秒得「梗頸四」，但成功以2.13秒刷新在2014年仁川亞運的港績。單日締造兩港績的她笑言早已預備好多線出擊，「我在備戰亞運時，做了好多有氧訓練，亦準備好怎樣恢復。（亞運）是辛苦的，但我事前做足準備，所以精神上不太吃力」。

何詩蓓：做到個人最佳成績感開心

她又說，事前並未為出戰50米自由泳作針對性訓練，「但我知道自己整個亞運的狀態不差，也希望在這項目游到個人最佳成績，現在做到都很開心」。游泳項目今日煞科，她預料將出戰女子4×100米混合泳接力賽，再爭獎牌。

麥世霆200米蛙得第5 覃海洋稱王贏第4金

此外，港隊昨另有17歲「世青蛙王」麥世霆及趙浩俊（Adam Chillingworth）晉身200米蛙泳決賽，與世界紀錄保持者、中國隊星將覃海洋同場較量。結果覃海洋全程一馬當先下，以打破亞運紀錄的2分07.03秒稱王，奪得今屆個人第4金；麥世霆及趙浩俊分別以2分12.46秒及2分13.30秒完成，獲第5及第6名。至於晉身女子200米蛙泳決賽的常鈺涓，則游出2分33.23秒得第8。

明報記者 王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）

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