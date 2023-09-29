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體育
2023年9月29日星期五
何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
女花劍奪銅眾將認發揮欠佳 男佩劍無緣獎牌羅浩天痛哭
港乒隊「黃杜配」混雙不敵國家隊8強止步
吳翹充吊環決賽成告別戰 難捨賽場盼日後再貢獻港隊
港隊場地單車奪兩銀 楊倩玉伙李思穎麥迪遜冧莊 梁嘉儒「爭返口氣」
印度單車隊有碧咸朗拿度壓陣
蕭頴瑩盛裝舞步個人賽掛銀
中華台北單日取2金1銀2銅
風帆隊凱旋 魏瑋恩獲大師姐陳晞文接機
亞運快遞：許龍一高球個人賽居次
紐卡素破曼城 英聯盃16強撼曼聯
體壇快訊：比寧咸缺陣皇馬反彈派兩蛋
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【明報專訊】（請看附圖）
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何詩蓓奪5牌 刷新港隊單屆紀錄 50米自破港績再添銀 僅輸國家隊張雨霏0.08秒
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