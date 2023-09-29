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體育

紐卡素破曼城 英聯盃16強撼曼聯

【明報專訊】英超一哥曼城昨收起艾寧夏蘭特、菲爾科頓及魯賓戴亞斯等多名主力下，在英格蘭聯賽盃第3圈作客以0：1不敵紐卡素，無緣16強外，亦篤定無法成為今季「四冠王」，但主帥哥迪奧拿回應「若贏得三冠已非常滿意」。「喜鵲」將與主隊曼聯爭入8強，亦是上季決賽翻版。

哥迪奧拿稱目標非為「四冠王」

曼城昨仗雖有68%控球權，但10射2中遜於7次攻門4次中框的紐卡素，並在53分鐘，被敵鋒阿歷山大伊沙克攻入奠勝球出局，自2019年初以來首負「喜鵲」。哥迪奧拿曾於2018至21年帶領「藍月」連贏4屆英聯盃，賽後回應為失落「四冠王」而感失望的問題道：「你認為目標是贏得四冠王嗎？老實說，不是。我們若贏得三冠已非常滿意。」

車路士淘汰白禮頓折芝維爾

在英超頹勢畢現的車路士，藉鋒將尼高拉斯積遜於50分鐘一箭定江山，以1：0淘汰在聯賽排第3的白禮頓，將在16強主場迎戰英冠的布力般流浪。近季不時受傷的「藍戰士」左閘芝維爾，昨賽後證實腿筋受傷，料需養傷數周，令隊內傷兵問題雪上加霜。

另外，利物浦主場3：1反勝英冠球隊李斯特城、阿仙奴作客以1：0挫賓福特，以及愛華頓作客以2：1擒阿士東維拉，下圈對手將分別是主隊般尼茅夫、韋斯咸和客軍般尼。

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