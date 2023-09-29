港隊場地單車奪兩銀 楊倩玉伙李思穎麥迪遜冧莊 梁嘉儒「爭返口氣」

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

亞運場地單車賽昨續於淳安界首體育中心自行車館舉行，乘女子團體追逐賽摘銅勢頭，李思穎伙楊倩玉出戰女子麥迪遜賽，初段緊守第2僅落後日本隊，之後在第8至10的3個衝刺圈取第1將分差收窄至4分，但第11圈再被日本「爬頭」，最後在雙倍分圈落後6分，最終被日本隊力壓衝線。港隊得40分、以10分之差屈居亞軍獲銀牌。

女隊亞洲賽失利後「戰術上更大膽」

楊倩玉繼上屆雅加達亞運伙拍逄瑤，再於女子麥迪遜賽掛銀。李思穎及楊倩玉賽後皆感激在6月亞洲賽失利，成就今屆亞運佳績。李思穎說：「我們在亞洲賽僅得第4，經歷上次失利後調整了心理，戰術上更大膽」。楊倩玉亦稱：「我們在亞洲賽後反覆觀看錄像尋找不足，這次在接棒等細節都做得更好。」

梁嘉儒曾有退役念頭 「不想辜負幾年訓練」

至於梁嘉儒在男子全能賽完成首3個項目後，以總分100分排第3。這名27歲港將在最後一項記分賽總排名一度跌至第5，但他在最後25圈憑衝刺圈得分及超圈分共奪25分，總排名升上第2，最終保住優勢以143分後上勇奪銀牌，日本隊的窪木一茂以178分奪金。梁嘉儒上屆於男子團體追逐賽奪銀，昨終圓個人賽獎牌夢，衝線後表現激動振臂高呼，「我為今次亞運準備了5年，成績比預期好，沒想過能奪銀」。他透露去年曾萌生退役念頭，「去年有3個月暫停訓練，曾想過退役，但當時想到亞運還有不到一年，因此叫自己撐落去，不要辜負這幾年的訓練，所以這成績真的為自己爭返口氣」。而吳思穎及楊礎搖在女子爭先賽16強分別不敵日、韓車手，復活賽再負予泰國隊車手止步。

亞運場地單車賽今煞科，港隊兩名獎牌車手將續戰，李思穎將出戰女子全能賽，梁嘉儒則伙拍梁峻榮出戰男子麥迪遜賽決賽，而翁浚皓及杜棹熙則出戰男子凱林賽。

（杭州亞運）