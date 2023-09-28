曼聯英聯盃入16強 岩拉伯特首擔正踢左閘坦帥大讚

3：0淘汰水晶宮 卡斯米路傳射建功

蘇夫恩岩拉伯特昨仗首為曼聯擔正，卻因勞基梳爾、杜維爾馬拉西亞及利古朗受傷，需客串左閘，而為水晶宮「地標」的倒戈門將甸恩軒達臣，則因右腳受傷於19分鐘退下火線，改由森莊士東把關，他在兩分鐘後便失守，被曼聯翼鋒阿歷真度加拿祖射破十指關。27分鐘，養傷1個半月的曼聯中場美臣蒙特開角球予卡斯米路頂入，後者在55分鐘則助攻安東尼馬迪爾，鎖定3：0勝局。

曼聯領隊坦夏格說：「在球隊需要岩拉伯特時，他就會上陣，而且他能司職不同位置。每個球員總有自己最佳位置，但他此仗亦能帶來一定的活力。」岩拉伯特則說：「我想這是完美的一夜。我告訴領隊我可在他需要的位置踢球，甚至當守門員，最後我擔任左後衛，這是個踢法上有點自由的角色。」

至於狼隊昨晨作客反負2：3，與作客1球敗走英甲隊埃克塞特的盧頓同於英聯盃出局，而般尼則作客4：0大勝英乙的沙福特城。另外，開季以來一直沒胸口贊助的車路士，昨與體育數據公司Infinite Athlete達成一份每季值4000萬鎊（約3.8億港元）的合約。