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體育

港風之隊帆船隊3銀2銅收官

【明報專訊】亞運帆船項目昨原定上演最後一日賽事，但由於寧波象山亞帆中心的風速，截至指定時間仍未達賽會要求而未能開賽，按賽例以初賽成績決定賽果，因此鄭清然及馬君正分別於滑浪風帆iQFOiL男、女子組為港隊增添1銅1銀，加上洛雅怡於帆船女子ILCA 6級奪得銀牌，香港「風之隊」及帆船隊在今屆亞運合計3銀2銅收官。

煞科日添2銀1銅

風帆港隊繼魏瑋恩前日於女子RX：S組奪銀後，馬君正於iQFOiL女子組18場初賽淨分28分排第2，繼上屆混合RS：One組伙拍何允輝摘銀，個人連續兩屆奪銀，加上首戰亞運的24歲港將鄭清然於iQFOiL男子組排第3獲銅牌，「風之隊」今屆共獲2銀1銅收官，自1990年後連續9屆亞運都有牌落袋，累計6金15銀3銅。由於中國隊已透過早前世界賽取得明年巴黎奧運參賽資格，隨馬君正奪得亞運銀牌，滑浪風帆港隊亦鎖定巴黎奧運iQFOiL女子組的入場券，港隊奧運人選將透過選拔賽定奪。

香港帆船隊昨憑剛滿23歲的東京奧運港將洛雅治於女子ILCA 6級以淨分37分，以1分力壓新加坡隊選手陳菁華排第2，為帆船港隊取得史上首面亞運銀牌，連同前日Akira Sakai（阿輝）和Russell Aylsworth（祥傑）贏得男子49人級銅牌，今屆以1銀1銅收官創歷屆最好成績。風帆及帆船港隊昨領取獎牌後將於今日先後返港。

（杭州亞運）

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