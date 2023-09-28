反負韓國二哥洪性贊 黃澤林男單8強止步無緣獎牌

最新世界排名459位的黃澤林，今屆初迎亞運以14號種子出戰，前日在男單16強決勝局落後5個致勝分下奇蹟反勝排100位的3號種子吳易昺，成外界一時佳話。

入場撐黃澤林 曹星如：無悔轉業餘拳擊

Coleman在晉級8強後，面對排198位的8號種子洪性贊，前晚戰畢亞運兼其偶像的港隊拳手曹星如亦是座上客，並不時在場邊拍手打氣。Coleman於首盤先贏一盤6：4，次盤乘勢率先破發的他，及後因抽筋而表現下滑，接連兩度被破發後輸4：6，再於決勝盤輸3：6，力戰2小時25分鐘後以盤數1：2反負，無緣奪牌。

他及後馬不停蹄在傍晚轉戰混雙16強，伙拍張瑋桓於16強面對中華台北隊組合詹皓晴／許育修，最終直落兩盤2：6、4：6飲恨。至於張瑋桓昨午與王康怡在女雙以直落兩盤3：6、4：6不敵中華台北隊的詹皓晴／詹詠然，在8強止步，同樣與獎牌緣慳。

另外，昨到網球場為Coleman打氣的曹星如，前日在男子57公斤級落敗後，亦在社交網總結亞運之旅，稱自己沒後悔由職業轉為業餘拳擊，雖如今成績不好，或令外界認為「不如唔好轉啦，係咁輸」，但路要一步步走出來，「中間嘅跌倒、失敗，是一個教訓、一個經驗。唔知最後結果如何，但我知道自己努力過」。

（杭州亞運）