港女單車團摘銅締隊史 後李慧詩時代 團體追逐賽壓韓國隊

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

港隊由李思穎、楊倩玉、梁寶儀及梁穎儀聯手出戰女子團體追逐賽，日前在資格賽出線後雖在首輪不敵日本隊，但昨轉戰銅牌戰面對韓國隊，首2000米保持領先，雖然及後被對手超前，戰畢3000米時落後0.267秒，但港隊最後1000米憑後勁重奪領先，最終以4分28.761秒率先衝線，擊敗以4分30.181秒完成的韓國隊摘銅，勇奪隊史在女子團體追逐賽首面獎牌。

男隊團體追逐賽與獎牌緣慳

至於由高肇蔚、繆正賢、朱浚瑋及伍柏亨組成的香港男子隊，則在團體追逐賽銅牌戰以4分5.507秒衝線，不敵3分58.594秒完成的韓國隊，與獎牌緣慳一面。

梁寶儀表示，賽前沒太多信心能擊敗韓國隊，但強敵在前教練要她們放膽去試，「首日的成績與韓國隊有差距，大家都未進入狀態，教練亦說我們有點保守，我們決定『博一次』，最終改變戰術成功，可以爆冷擊敗韓國隊真的太難忘」。

梁寶儀偕胞妹奪牌夢想成真

她又笑言與胞妹梁穎儀在亞運一同奪牌是自己的夢想，如今能實現妙不可言。29歲的她又坦言心態的改變是致勝關鍵，「這是我第3次參加亞運，年紀比對手大不少，我也不知道下屆還有沒有機會參加，因此我的心態改變了，變得不再緊張，享受比賽。這面銅牌得來不易，取得個人首面亞運獎牌真的很開心。」

另邊廂，港將杜棹熙及翁浚皓昨早出戰男子爭先賽，惟前者在32強以0.045秒不敵中國隊的薛晨曦，及後在復活賽以0.019秒惜負韓國隊的姜舒竣出局，翁浚皓則在資格賽出局。吳思穎則在女子凱林賽準決賽造出11.522秒，排小組包尾，轉戰7-12名排名賽後騎出11.766秒，終以12名完成賽事。

一眾單車港將今續戰，其中梁嘉儒將於早上出戰男子全能賽捕捉賽，下午則有李思穎伙拍楊倩玉出戰女子麥迪遜賽續爭佳績。

（杭州亞運）