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體育

歐鎧淳100背得第4 國家隊張雨霏累積第4金

【明報專訊】香港泳隊代表昨晚在杭州亞運4項決賽中未能獲得獎牌，其中「四朝元老」歐鎧淳在女子100米背泳以第4名衝線，繼日前在女子50米背泳後，再度以「梗頸四」飲恨。

歐鎧淳昨早出戰女子100米背泳預賽，游出1分01.34秒，總成績排名第4晉級決賽，昨晚在決賽做出1分00.78秒的時間，落後季軍韓籍的李恩知0.75秒，繼日前女子50米背泳後，再次與亞運個人賽獎牌擦身而過。是次比賽冠、亞軍是國家隊的萬樂天及汪雪兒。

另一港將簡綽桐則在女子100米蝶泳決賽，以59.55秒的時間得第6名，金牌得主是以55.86秒破大會紀錄的張雨霏，她賽後更將泳帽拋給現場觀眾；銀、銅牌得主分別是日籍的相馬愛及另一國家隊選手王一淳，而在2018年亞運奪6金的23歲日籍名將池江璃花子，則只能以58.98秒得第5名。至於另一港將吳麗華則在女子400米個人混合泳決賽以4分57.79秒排第8。

港混合接力列第6

國家隊破亞運紀錄摘金

男女子混合4×100米混合泳接力方面，港隊先於昨早初賽派出張心悅、楊凱晴、麥世霆及何甄陶出戰，並以第5快時間的3分54.20秒出線，昨晚決賽則收起麥世霆及何甄陶，改由黃培燊及劉平治出賽，結果以3分55.21秒得第6，金牌得主是由徐嘉余、覃海洋、張雨菲和楊浚瑄出戰的國家隊，時間是刷新亞洲紀錄的3分37.73秒，而張雨霏至此已獨取4面金牌。

（杭州亞運）

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