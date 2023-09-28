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體育

港重劍女團摘銀破宿命 入決賽憾負韓國 江旻憓失落垂淚 男花團掛銅

【明報專訊】中國香港代表團昨於杭州亞運繼續衝牌，單日增添4銀4銅，累計5金8銀14銅，在獎牌榜排第6。當中香港劍擊隊在團體賽收穫1銀1銅，女子重劍隊打破過去5屆宿命，首闖亞運團體賽決賽以34：36憾負韓國隊，仍創女重隊史亞運團體賽最佳成績。男子花劍港隊團體賽則摘銅而回，領銜的張家朗今屆亦以1金1銅收官。

女子重劍港隊自2002年釜山亞運起，過去5屆亞運團體賽均4強止步只獲銅牌，今屆團體賽位列2號種子昨在8強及4強戰均大勝，分別以45：25輕取新加坡隊、45：26大勝日本隊，打破宿命首闖決賽。決賽面對4強淘汰中國隊、上屆銀牌得主兼世界排名第一的韓國隊，港隊由世大運女重個人封后的佘繕妡打頭陣，以3：2險勝今屆女重個人銀牌得主宋世羅，次局女重個人銅牌得主江旻憓出擊，與李慧仁均勢打成7：7平手。第4局仍是13：13平手，但宋世羅在第5局對陳渭泠接連搶分，單局贏6：2，將分數拉開至19：15。

佘繕妡放眼巴黎奧運積分賽

港隊落後19：21下，第7局改用後備朱嘉望上陣，仍未能拉緊分數，以25：29迎最後一局。「守尾門」的江旻憓狂攻宋世羅取分，五度追至只差1分，但最後3秒被宋世羅取得關鍵1分，終負34：36，銀牌仍是女重隊史亞運團體賽最佳成績。

第3次出戰亞運的江旻憓，過去兩屆不論個人或團體賽皆得銅牌，今次領軍摘銀寫下隊史佳績，她在賽後受訪時，感激過往為女重付出的師姐，並指「之前得過兩面團體賽銅牌，今次轉了顏色，但希望下次再轉得更好的顏色」。她又坦承為個人賽失利感失望，「我在個人賽（4強）輸給宋世羅，覺得好失望，好想團體賽打好點，不想再輸給她」。這名世界排名第2的星將隨後在頒獎典禮一直咬唇低頭，領過獎牌及鮮花後難掩失落，獨自垂淚。

首戰亞運的陳渭泠則表示，賽前感到緊張，但目標好想贏韓國隊，惜最終事與願違。不過，佘繕妡則稱不感壓力，「大家也是為了同一目標奮鬥，同一條心去拼這面獎牌。而且這場決賽令我們增添信心，迎接新賽季的巴黎奧運積分賽」。

張家朗樂見團隊進步更團結

至於男子花劍港隊由張家朗聯同蔡俊彥、楊子加及崔浩然，以頭號種子的身分出戰團體賽，在8強以45：34輕取新加坡隊，但4強惡鬥衛冕的韓國隊，力戰負37：45摘銅。港隊4子賽後皆對未能爭金感失望，張家朗表示：「本身目標是衝金，一定有不開心。」男花以同一陣容征戰兩屆亞運，張家朗樂見團隊的進步，「大家心態有變，感覺比上屆團結很多。坦白說，前幾年若輸了會很不開心，會質疑為什麼會這樣，但我們長大了，學會相信隊友，相信下次會做到，不會因落敗而沮喪」。至於韓國隊在決賽45：38挫中國隊，在男花及女重團體均奪金。

劍擊港隊昨取1銀1銅後，累計今屆亞運收穫7面獎牌，今將轉戰男佩及女花團體賽續爭佳績。

明報記者 王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 杭州直擊

（杭州亞運）

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