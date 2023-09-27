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體育
2023年9月27日星期三
港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅
風之隊連續9屆奪牌 魏瑋恩女子RS：X組摘銀
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黃澤林絕地反勝入8強 克服落後5致勝分 擊敗國家隊好手吳易昺
不敵泰國拳手 曹星如一輪遊享受體驗
港女壁小組兩連捷 今鬥日韓爭首名出線
今屆亞運最年輕選手 菲律賓9歲滑板小將衝牌失敗
亞運快遞：港男籃首戰不敵中華台北
曼城棄上訴 洛迪停3場 避戰紐卡素狼隊阿仙奴
傳沙比阿朗素來季返皇馬 代安察洛堤領軍
足壇快遞：國米爭六連勝缺阿拿奧杜域
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【明報專訊】（請看附圖）
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