黃澤林絕地反勝入8強 克服落後5致勝分 擊敗國家隊好手吳易昺

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

19歲的黃澤林早前世界排名升上個人新高的458位，今屆初戰亞運的他昨先於次圈直落兩盤輕取尼泊爾隊球手，今於16強面對23歲的國家隊二哥吳易昺延續強勢，首盤兩次打破對方發球局下先贏6：4。次盤吳易昺還以顏色，同樣兩度破發下以6：3扳平盤數。

「對自己一個肯定」 今鬥韓將爭牌

雙方在決勝盤拉鋸，多次在底線精彩對板令現場觀眾掌聲雷動，而雙方在中段各破發一次下，戰至6：6須打決勝局。全場多達14次直接發球得分（Ace球）的黃澤林，在一度落後1：6面臨出局邊緣下，再次靠Ace球追近比數，加上在背水一戰下接發進取的打法奏效，結果連取7分，以細分8：6奇蹟反勝，激戰2小時48分鐘後贏盤數2：1，殺入8強後將於今午面對世界排名195位的韓國隊球手洪晟成 （又譯洪性贊） ，若取勝將可在不設銅牌戰下穩奪獎牌。

賽後黃澤林稱自己過往從未在如此絕境下反勝對手，又謙稱自己視世界排名100位的吳易昺為追逐目標之一，認為自己當下仍未達對方水平，但經此一仗後更確信自己有能力更上一層，「是對自己的一個肯定」。

伙張瑋桓混雙晉級16強

此外，黃澤林昨戰畢男單後再伙拍港隊一姐張瑋桓轉戰混雙，於次輪面對中國澳門隊球手劉正文／鄧樂言未受太大考驗，輕鬆直落兩盤6：3、6：0大勝過關，今將於16強面對中華台北隊的許育修／詹皓晴。至於張瑋桓昨伙拍王康怡亦在女雙次圈直落兩盤6：4、6：1輕取印度隊組合，今同樣轉戰中華台北隊組合續爭晉級。

其餘賽事方面，26歲國家隊一哥張之臻昨在男單直落兩盤輕取印尼隊球手闖8強。至於早前於美國公開賽殺入8強的20歲國家隊一姐鄭欽文，則在女單16強直落兩盤大勝中華台北隊的李亞軒過關。

韓一哥吞敗拒握手捱批 事後道歉

「韓國一哥」、世界排名112名的權純雨在次圈爆冷不敵泰國隊球手，賽後將球拍砸爛泄憤，甚至在對手上前致意時，還無視對方拒絕與其握手。過程曝光後，權純雨被球迷批評沒有體育精神。韓國網球總會昨發聲明回應，稱已親自前往泰國訓練營與對方道歉，並獲對方接受。

（杭州亞運）