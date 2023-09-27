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體育

港劍擊男花女重今戰團體賽分途爭牌

【明報專訊】香港劍擊隊在頭3日個人賽皆有牌落袋，今日男子花劍和女子重劍將分途出戰團體賽，續爭獎牌。

張家朗和蔡俊彥日前在男花個人賽穿金掛銅，兩人今早將伙拍崔浩然和楊子加角逐團體賽，再度衝擊金牌。花劍總教練Greg直言，現時日本隊的世界排名高踞第1、中國隊在早前的世界賽亦奪得團體賽銀牌，加上韓國隊實力也不容輕視，他表示：「亞洲可說是男子花劍實力最強的洲份，不過我對港隊充滿信心」。Greg期待港隊在亞運團體賽與一眾勁旅交鋒，藉此備戰巴黎奧運計分賽。

在女重個人賽摘銅的江旻憓，今日亦會伙拍佘繕妡、陳渭泠及朱嘉望出戰團體賽，爭取突破近屆銅牌的成績。

何瑋桁男重摘銅 港隊第一人

至於香港男子重劍隊昨傳來好消息，何瑋桁雖於個人賽4強以12：15不敵日籍劍手古俁聖，無緣決賽，但仍摘下一面銅牌，成為隊史第一人。而隊友吳浩天則力戰至8強不敵兩屆亞洲冠軍的日籍劍手加納虹輝，無緣獎牌。

鄭曉為重新振作 誓女花團體賽爭牌

另外，鄭曉為日前於女子花劍個人賽8強止步，她接受本報訪問時難掩失落，撇除成績尚算滿意表現，並承諾會重新振作，誓在明日伙拍隊友於團體賽捲土重來。她在2010年廣州亞運以15歲之齡伙師姐取得團體賽銅牌，等待13年才重登此舞台，她不諱言渴望登上頒獎台，「打劍多年，我感受到自己進步，但一直沒在個人賽奪牌證明自己，每次都差少少」。

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