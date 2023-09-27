港男七欖兩連霸 何詩蓓100自添金 姚錦成亞運告別戰圓夢 港隊單日增兩金三銅

衛冕之師的香港男子七人欖球，昨早先於4強惡鬥宿敵日本隊，上演過去兩屆亞運決賽翻版。日本在上半場先達陣領先，不過港隊完場前由蔡紀駿達陣，加上韋兆新附加罰球得手，追平7：7須加時。最終丹馬克補時達陣絕殺，以12：7反勝晉身決賽，面對於另一場4強以36：7擊敗國家隊的韓國隊。

港隊於決賽上半場最後一擊憑杜靴迪一次中路突破，造就李卡度達陣，並由韋兆新射入附加罰球，半場領先7：0。換邊後不足1分鐘，港隊由杜靴迪達陣偷襲得手，韋兆新再射入附加罰球，拉開優勢至14：0。儘管韋兆新領黃牌一度6人應戰，並被對手達陣及射入附加罰球追近，但港隊仍以14：7守住勝利，實現亞運兩連霸。

擬未言退 姚錦成或續戰爭入巴黎奧運

今屆最後探戈的姚錦成表示，這次勝利皆因隊友信任彼此，「我們沒有個人英雄，這是屬於團隊的勝利」。他與李卡度兩名華將堅持多年，終成就亞運兩連霸，這名35歲星級翼鋒認為一切皆值得，二人又希望這面金牌可鼓勵更多華將投身欖球，李卡度表示：「連續兩屆亞運奪金，證明香港欖球可再上高峰，我們還可繼續贏」。

完成衛冕之旅後，港隊將為11月的巴黎奧運資格賽努力，姚錦成稱東京奧運資格賽失利仍為心中一根刺，「打奧運是我從小夢想，我會再跟教練商量，看能否續為夢想而戰」。

除了男欖揚威，女子七欖港隊亦爭氣，昨雖在4強不敵國家隊，但轉戰銅牌戰鬥泰國隊憑莊嘉欣達陣，並由何維銨射入附加罰球領先半場。泰國隊下半場雖亦曾達陣，但未能射入附加罰球，最終港隊贏7：5摘銅締隊史。賽後隊長高香慧稱這面銅牌是完美復仇，「我們上屆8強不敵泰國，最終只得第5，這次勝利對我們來說意義重大」。

喜破亞洲紀錄 何詩蓓感激雙親支持

游泳方面，何詩蓓昨接戰強項之一的女子100米自由泳，先於早上的初賽以54.27秒首名出線，再於晚上的決賽以52.17秒，刷新個人保持的亞洲紀錄（52.27秒）再摘金而回。至於隊友譚凱琳則以55.74秒位居第8位。賽後何詩蓓表示：「很開心能打破個人最佳時間（PB），因差不多兩年未能突破，自己一直有信心可做到。」她又透露家人疫後相隔多年再可於現場支持，對自己無疑有鼓舞作用，並感激雙親一直支持她追夢。

至於初戰亞運的港隊17歲小將張心悅於女子200米背泳決賽游出2分12.44秒，以第5位完成。而關鵬伙拍黃培燊、伍棹然、卓銘浩昨於男子4×100米混合泳先於初賽以3分42.40秒破香港紀錄出線，後於決賽游出3分42.99秒位列第6。

明報記者 王佩凡 鍾林枝 許嘉明 曾憲宗 杭州直擊