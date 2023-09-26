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體育

紐卡素8球血洗錫菲聯 8將建功 寫隊史作客淨勝紀錄

【明報專訊】獲得沙特阿拉伯財團青睞後，去季在英超重新崛起的英超東北老牌球會「喜鵲」紐卡素，昨在聯賽作客錫菲聯大開殺戒，陣中8名球員各建一功下，8：0大勝對手兼創下球隊作客淨勝最多球紀錄。

紐卡素此仗一開賽已反客為主搶攻，並憑桑恩朗達夫、丹般恩及保治文的入球，上半場已領先3球。換邊後喜鵲眾將未有留手，哥林威爾遜、安東尼哥頓、中場米基爾阿米朗、般奴古馬雷斯及射手阿歷山大伊沙克先後攻破對手大門，最終成就紐卡素球會史上作客最大勝仗，以及英超史上首次單場賽事中有8名同隊球員取得入球。此外，紐卡素開季首6場賽事已轟入16球，與榜首曼城並列球隊入球榜次席，僅比目前英超火力最強的白禮頓少2球。

紐卡素8球大破對手振聲威，至於倫敦三雄則各有喜憂。剛在北倫敦打吡中與死敵熱刺踢成2：2的阿仙奴，領隊阿迪達證實中場大將迪格蘭賴斯在上半場比賽時背部已不適，因此半場需退下火線，需作詳細檢查方知道要缺陣多長時間。其對手熱刺領隊普斯迪高路，則盛讚已取得5個英超入球的孫興慜作為球隊領袖的表現「極為出色」。至於主場0：1不敵阿士東維拉的車路士，賽後6戰1勝2和3負僅獲5分，為該隊征戰頂級聯賽45年來的最差開季，主帥普捷天奴賽後向麾下重申，「我們須像團隊般的成長，而不僅僅是個人」。

拉舒福特炒車無恙

英聯盃方面，曼聯將於明晨主場迎戰水晶宮，惟陣中左閘利古朗因病難候命，而拉舒福特則在般尼賽後發生車禍，他雖然沒有受傷，但其價值70萬鎊（約669萬港元）的勞斯萊斯房車則嚴重損毀。其餘英超球隊般尼、狼隊及盧頓亦會出戰，將分別作客沙福特城、葉士域治和埃克塞特。

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