國家隊亞運次日進帳19金 盛李豪男子10米氣步槍破世績稱王

東京奧運男子10米氣步槍個人銀牌得主盛李豪昨狀態穩定而快速，先在資格賽僅用半個多小時，便完成60發子彈的擊發，以634.5環的成績也排在首位。他在決賽10發子彈過後，以105.3環的成績反超韓國籍好手樸是晙0.4環暫列榜首，之報帶到尾奪標，而其253.3環則是國家隊今屆亞運首個打破世界紀錄的項目。他賽後坦言「沒想過今（昨）天破紀錄……其實沒什麼感受，不知道自己能破世界紀錄」。他同日較早前已和隊友獲得男子10米氣步槍團體賽季軍，冠軍是做出1893.7環新世績的印度隊。

15歲廣東中山男孩陳燁則在滑板男子碗池三輪比賽後，以第2輪得分84.41最佳，並以此技壓分獲亞軍和季軍的日籍對手永原悠路和笹岡建介，贏得冠軍。陳燁的成功須歸功其父陳玩欽，後者為培育兒子成材，自己也成為滑板教練，並為兒子建立訓練館，吸引不少滑板少年過來訓練，現在已經有20名學員。他說：「拿到冠軍太高興了，之前絕對不敢想冠軍，日本和菲律賓的選手實力都很強，這次我們發揮出了自己的優勢，運氣也很好。」

覃海洋余依婷游泳齊破亞運紀錄

另外，於7月游泳世界賽收穫4金，當中包括囊括蛙泳3金的覃海洋昨延續強勢，在100米蛙泳初賽及決賽，以連續兩次打破亞運紀錄的58.35秒和57.76秒稱王，而余依婷則在女子200米個混合泳做出2分07.75秒的新亞運紀錄。此外，賽艇項目全部結束，國家隊參加的13個單項奪11金2銀，其中張亮以6分57.06秒的成績，在男子單人雙槳摘冠，並連續4屆亞運都奪金，成為這大賽史上賽艇項目奪魁最多的男子選手。至於中華台北隊亦奪得第2金，連珍羚在女子柔道57公斤級封后，也是亞運該隊柔道女將史上首金。