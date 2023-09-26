女子花劍個人賽掛銅 18歲陳諾思：夢想成真

陳諾思在小組賽全勝，以頭號種子直入16強，她在淘汰賽先後擊敗約旦隊劍手，隨後在8強以15：10挫韓籍劍手洪曉珍，她在獲勝一刻振臂歡呼，表現激動。

偕鄭曉為先後負日本劍手上野優佳

今年首戰成年賽 稱放開打有驚喜

陳諾思在4強面對日籍劍手上野優佳，後者在另一場8強以15：10反勝港將鄭曉為晉級。陳諾思入局慢熱，首局已落後2：8，她在次局稍作調整仍無力回天，終以7：15告負，但仍摘下銅牌，為香港劍擊隊在兩日賽事共累積1金3銅；黃芊芊則為中國奪今屆劍擊首金。

對於首征亞運便收穫銅牌，陳諾思直言開心及屬意料之外，「我沒想過自己能贏獎牌，但有幻想過有日能登上主劍道是甚麼感覺，這刻有點夢想成真」。她續指，今年首戰成年賽，抱放開心情去試的心態打，反而有驚喜。陳諾思與鄭曉為、符妤名及關渝澄周四將轉戰女花團體賽，她期望可續爭佳績。

何思朗羅浩天男子佩劍16強止步

男子佩劍方面，兩名港隊代表皆殺入16強，惟何思朗以12：15負國家隊的顏穎慧，羅浩天則以13：15不敵哈薩克籍劍手，雙雙出局。