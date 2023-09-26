武術隊雙喜臨門 許得恩劉徐徐同摘銀

港隊繼首日有陳穗津於女子太極全能獲銅牌後，許得恩昨早在太極拳以9.743分暫列第4，下午於太極劍以9.750分排第2，總分合計19.493分，壓過在太極拳排第2及3的菲律賓和韓國隊選手，後上取得銀牌。由上屆初到亞運得第4到今屆獲獎牌，許得恩稱不會用成績論表現，「上屆表現略為緊張，今屆盡量放開和享受，獎牌非目標，最緊要玩得開心」。

至於33歲的劉徐徐生於山東，2012年來港加入港隊，居港滿7年後，今屆首戰亞運，她在女子長拳決賽於動作質量及難度都獲滿分，總分9.756分同獲銀牌。將於下月退役的她說：「我也到了退役年齡，拿到這面獎牌意義非常深。我非常熱愛這項目，每次訓練都有種成就感，在比賽突破自己，內心都非常滿足，所以退役後會繼續帶隊及保持身體，為隊員展現動作」。

劉徐徐光榮退役 李禕奪澳門今屆首金

至於女子長拳金牌得主為31歲澳門選手李禕，是澳門今屆第一金。她在演練水平僅比劉徐徐多0.03分，總分為9.786分。亦是澳門歷來第3面亞運金牌，之前兩金均為武術項目。