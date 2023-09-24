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2023年9月24日星期日
港將列陣 今分途劍指獎牌
港壁抵埗適應場地 總教練鄭培德：先聚焦團體賽
港乒男團全勝首名出線 今16強鬥朝鮮
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北倫敦打吡強勢迎熱刺 阿仙奴演門將爭奪戰
曼城英超6戰全勝 洛迪領紅照破森林
馬德里打吡爆發 銀河艦隊爭西甲六連勝
巴洛根射失兩12碼 摩納哥今季首吞敗
C朗獻兩球 艾納斯險勝吉達艾阿里
韋少日本站首名起步 皮亞斯齊居次締個人最佳
體壇快訊：基藍馬突掛靴今鬥傑志告別
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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