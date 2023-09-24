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體育

北倫敦打吡強勢迎熱刺 阿仙奴演門將爭奪戰

【明報專訊】英超今晚上演北倫敦打吡，同得4勝1和的阿仙奴和熱刺本季首次對撼。主場的「兵工廠」近兩仗均由借將大衛拉耶代替蘭斯達爾把關，惹來一號門將位置動搖的猜測。領隊阿迪達賽前強調尚未決定今仗門將人選，明白麾下或會因其決定產生疑惑，「但我的責任就是為球隊作最好的決定」。

阿仙奴vs.熱刺 now611／621台 晚上21：00直播

阿仙奴上輪作客1：0險勝愛華頓的賽事中，阿迪達首次安排從賓福特借用加盟的拉耶出任正選門將，中斷了英格蘭國腳蘭斯達爾的連續52場聯賽上陣紀錄；上周中歐聯4球大勝燕豪芬一役同由拉耶擔正，引來蘭斯達爾「失寵」的猜測。阿迪達稱有考慮球員感受，但強調決定再所難免，「我能理解他的沮喪，當一個人在場上，就意味有其他人不能出場。我需要處理他的感受，但這就是競爭，更是我的責任，為球隊作最好的決定」。

普斯迪高路：今季首真正考驗

兵工廠此戰有中場湯馬士柏迪及後衛祖利安添巴確定缺陣；上周鬥「拖肥」時傷出的翼鋒加比爾馬天尼利，阿迪達則透露仍需評估他本仗能否復出。

阿仙奴日前宣布與隊長馬田奧迪加特續約5年，陣中另一鋒將布卡約沙卡直認對此非常雀躍，「我不介意和他黏在一起！他不止是一名重要的球員，更是一名領袖，我們都知他擁有讓人難以置信的質素，能同時創造和取得入球，亦是受眾人愛戴的隊長」。

熱刺目前分別以較佳得球及得失球，力壓同得13分的利物浦及阿仙奴居次，他們上周有中場占士麥迪臣及領隊普斯迪高路包攬英超8月最佳獎項。熱刺上季兩鬥阿仙奴皆以兩球之差落敗，首次領軍出戰北倫敦打吡的普帥形容，本仗是球隊今季首個「真正的考驗」，「我們能譜寫兩個不同的故事，若我們勝出，那很好，我們走在正確的軌道上；若我們失利，還有餘下的漫長球季去努力。這仗將給予一個指標，看看我們能在強隊上展現什麼」。熱刺日前有翼鋒比列錫訓練時傷及右膝前十字韌帶，確定提早「收咧」。

車路士迎維拉至少6將缺陣

此外，利物浦同晚主場迎戰第6的韋斯咸，力爭各賽事六連勝。至於僅得5分排第14的車路士，則主場對得9分排第7的阿士東維拉，主帥普捷天奴透露古古列拿、馬度基、摩西斯卡些度及布查此戰或可候命，但「藍戰士」陣中仍有列斯占士及尼干古等至少6名傷兵。

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