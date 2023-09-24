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體育

港乒男團全勝首名出線 今16強鬥朝鮮

【明報專訊】杭州亞運昨舉行男子乒乓團體最後一輪小組賽，港隊直落3場橫掃巴林隊，以全勝姿態首名出線16強，今日中午將鬥朝鮮隊，若晉級8強將緊接下午再鬥中華台北隊。

何鈞傑全力備戰缺席開幕禮

男子港乒前日在E組擊敗蒙古和伊朗隊後，昨早在第3輪小組賽變陣出擊，收起黃鎮廷及林兆恒，改由何鈞傑帶領吳柏男及小將姚鈞濤面對巴林隊，何鈞傑僅花15分鐘以局數3：0先拔頭籌，吳柏男及姚鈞濤分別以局數3：1及3：0連下兩城，直落3局完賽，以三連勝成小組首名晉身16強。

何鈞傑賽後稱首名出線只是第一步，期望團隊之後可走得更遠。這名上屆亞運伙李皓晴奪混雙銅牌的港將又稱，不會視此為再戰亞運的壓力，「這獎牌反而給予我信心，而且要做好準備、發揮得好和心態無問題才有獎牌希望」。他為爭取時間休息，昨晚缺席開幕禮，「當然覺得可惜，但如果在可惜與有獎牌之間選擇，當然會選擇獎牌」。

至於昨午抽籤，香港女乒連挫巴林和烏茲別克隊以小組首名出線後，今早10時於16強鬥哈薩克隊，如晉級8強將硬撼韓國隊。

另外，滑浪風帆及帆船項目方面，港將魏瑋恩昨在女子RS：X級取得一場第1及一場第2後，總成績屈居泰國選手排第2，賽事尚餘6輪今早續賽；東京奧運港將洛雅怡於女子ILCA 6單人賽，昨在3輪取得一場第2及一場第3後，總成績升上第3名。

（杭州亞運）

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