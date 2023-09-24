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體育

港壁抵埗適應場地 總教練鄭培德：先聚焦團體賽

【明報專訊】已抵達杭州備戰的香港壁球代表隊，昨到杭州奧體中心壁球館適應場地。總教練鄭培德表示會先專注下周二率先展開的團體賽，維持5項目全取獎牌的目標。女將何子樂則認為場地與過往稍不同，承認需時習慣差異。

女隊爭衛冕 陳善鈺：當一般比賽看待

上屆雅加達亞運取得2金2銀的港壁隊，今屆在多名主將退役下改朝換代。力爭衛冕團體賽的女隊，由上屆奪金功臣何子樂、李嘉兒，以及陳善鈺和湯芷穎出戰，分組賽對陣日本、韓國、泰國及蒙古隊。今年6月贏得亞洲賽女單冠軍陳善鈺，對首戰亞運未感太大壓力，會視之為一般比賽看待，「雖知亞運4年一次，但我們出戰任何比賽都是同樣專注，不想因特別看待這比賽而增加壓力」。

至於獲列次號種子的何子樂，透露目前腰部受舊患纏身，本月更曾棄戰巡迴賽多哈站，但在香港治療後已紓緩不少。她笑言初次來臨杭州場地如置身迷宮，又指球場玻璃彈力稍怪需時適應，「好像大力都不能把球打去後場，後來稍為習慣一點，但還是要練多點」。

港隊周二先分途出戰團體賽，單打及混雙則在10月1日展開。總教練鄭培德認為，目前談衝金還言之尚早，但有信心能在各項目盡拿獎牌，「不要輕視任何對手，只要我們發揮應有水平，自然能達到訂立的目標」。男隊方面，則只有梁子軒為上屆男團銀牌成員，他將與劉子均出戰單打，並與鄧銘漮及黃祉謙在團體賽衝牌。

（杭州亞運）

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