港將列陣 今分途劍指獎牌

明報記者 王佩凡、鍾林枝、許嘉明、曾憲宗 杭州直擊

港隊派出680名運動員、共960人歷來最龐大的代表團參戰，團長霍啟剛此前曾提到在杭州亞運的目標，是超越上屆雅加達亞運8金、18銀、20銅的獎牌數量。

在杭州亞運開幕禮翌日，預計賽艇將會最早決出獎牌，港隊將有4隊分途爭標，包括女子輕量級雙人雙槳艇的黃湘儀／洪詠甄將於早上9時正登場，以及男子輕量級雙人雙槳艇的陳廸麟／陳至鋒則於9時40分亮相，黃樂堯、許詠淇、張海琳、梁瓊允角逐10時50分的女子四人單槳無舵手艇決賽，林新棟／王瑋駿則於11時10分的男子雙人單槳無舵手亮相。

劍擊4星將戰個人賽 爭隊史亞運首金

賽艇武術誓先聲奪人 何詩蓓50蛙亮相

至於近年成績彪炳的劍擊隊，將有男子花劍手張家朗和蔡俊彥，女子重劍手江旻憓及佘繕妡分途出戰個人賽。劍擊隊此前從未贏得亞運金牌，「三朝元老」張家朗和江旻憓此前在亞運個人賽的最佳戰績為銅牌，相信二人將偕隊友力求突破，爭奪亞運生涯首金。

游泳方面，星將何詩蓓將領銜出擊，她在首日將轉戰非主項的女子50米蛙泳，於初賽第4組排第3線出場，其隊友林凱喬則在同組第6線；這名港隊「女飛魚」隨後或跟隊友出戰4×100米自由泳接力賽。男將何甄陶則於100米自泳初賽第6組第6線亮相。

七欖今展衛冕之旅 分組賽鬥大馬菲律賓

昨晚為港隊在開幕禮任持旗手的七人欖球星將姚錦成及武術代表莫宛螢，今日亦會領銜出擊，男子七人欖球隊將於分組賽鬥馬來西亞及菲律賓隊，務求以勝仗展開衛冕之途；後者則與隊友陳穗津角逐女子太極拳太極劍。

（杭州亞運）