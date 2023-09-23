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體育
2023年9月23日星期六
杭州亞運今開幕 港隊誓爭佳績
覃海洋楊力維為國家隊主場開幕持旗
趙顯臻梁穎桉男女組單人雙槳艇闖決賽A 後日分途爭牌
港男足1球僅負烏茲別克 後日再戰爭首名
偕林琪豐沙排小組止步 王沛林放眼下屆
亞運快遞：港男女乒團小組兩連捷
白禮頓初迎歐戰吞敗 2：3不敵雅典 利物浦韋斯咸同反勝
坦夏格領魔征般尼不容再失 三連敗後下台聲增 傳施丹成繼任候選
美斯爆曾不被PSG尊重 戰否下屆世盃屬未知數
足壇快遞：理文乘勇迎香港U23鞏榜首
SAT周六體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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