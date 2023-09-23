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體育

坦夏格領魔征般尼不容再失 三連敗後下台聲增 傳施丹成繼任候選

【明報專訊】暫列英超第13位的曼聯，連同周中歐聯首戰開季6戰4負，執教17個月的領隊坦夏格下台之聲漸增，今晚英超作客「升班馬」般尼若再有差錯，距「落鑊」勢不遠，據報皇家馬德里前帥施丹已成接班大熱門。

曼聯周中歐聯作客3：4負拜仁慕尼黑，連同5場英超僅2勝4敗共失14球，更糟糕是過去3仗場均失3球或以上，乃球隊45年來首次，難怪坦夏格要求麾下反省，又強調「為力挽狂瀾須犧牲和付出一切」。

曼聯今晚征般尼的喜訊是守將華拉尼及中場美臣蒙特有望傷癒復出，新兵中場蘇夫恩岩拉伯特亦可候命，而般尼亦有已入兩球的前鋒利尼科士打停賽，惟若「紅魔」最終未能凱旋，坦夏格帥位勢危如纍卵，據報法國隊名宿施丹或會走馬上任，而熱門人選尚車路士前領隊樸達等。

同日唯一英超5戰全勝的衛冕之師曼城，在主場迎戰諾定咸森林新增傷兵中場貝拿度施華，令新兵謝利美杜古有望擔正，與菲爾科頓和祖利安艾華利斯合力，為箭頭艾寧夏蘭特提供「彈藥」。

奧迪加特續約阿仙奴5年

另外，阿仙奴明晚在北倫敦打吡迎戰熱刺前，隊長中場馬田奧迪加特與會方簽新約5年，而明夏約滿熱刺的「喼頓」前鋒孫興慜也傳言將續約1年。

此外，今夏離開曼聯的中場連格，因在7月於曼徹斯特醉駕被判罪成，罰款5.7萬鎊（約57萬港元）另加2000鎊「受害者附加費」，並須停牌18個月。仍是自由身的他其後為自己的行為公開道歉。

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