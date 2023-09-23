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體育

港男足1球僅負烏茲別克 後日再戰爭首名

【明報專訊】香港男、女足昨分途出戰杭州亞運首仗，港男足力戰以0：1負烏茲別克隊；港女足完場前連失兩球下，以1：3不敵菲律賓隊。

香港男足在C組兩支對手敘利亞及阿富汗隊退賽，未開賽已篤定成小組首兩名，連續4屆亞運入16強，昨晚及後日兩鬥烏茲別克爭首名。昨仗在上城體育中心體育場有逾7000名觀眾入場，港足正選3名超齡球員包括任隊長的胡晉銘、李毅凱和安永佳，並起用孫銘謙串演左閘。

港足U22本月初U23亞洲盃外圍賽以0：10慘敗予烏茲別克，昨仗港足表現改善，胡晉銘在17分鐘禁區頂射門高出，但兩分鐘後幾乎失守，敵軍前鋒Erkinov門前起腳被謝家榮擋出。這名24歲門將是役連番撲救，24分鐘撲出罰球，完半場前再擋出對手撞射，半場力保不失。惟港足戰至64分鐘終失守，入替僅兩分鐘的Khoshimov前場突破，數名港將未能阻擋對方，被這名前鋒左腳勁射破網，終負0：1，兩隊後日下午4時再戰。

張煒琪建功 難阻港女足負菲律賓

香港女足昨午在溫州體育中心體育場出戰E組首仗對菲律賓隊，8分鐘先失12碼，前鋒張煒琪在38分鐘遠射世界波入網，半場追平1：1，但完場前連失兩球終負1：3，後日下午4時轉戰緬甸隊。中國女足在A組以16：0大炒蒙古隊，主將王霜轟入5球兼貢獻2個助攻。

（杭州亞運）

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