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體育

杭州亞運今開幕 港隊誓爭佳績

【明報專訊】杭州亞運今晚在奧體中心體育場開幕，亞運村昨午為包括港隊在內的6個代表團舉行歡迎及升旗儀式，首征亞運的曹星如及黃澤林等港將冒雨出席，但兩人笑言無礙享受氣氛，後者更透露一直想跟「神奇小子」曹星如見面，又稱從對方身上得到啟發。至於團長霍啟剛則直言不為港隊首日成績作預測，但期望能「開個好頭」。

明報記者 許嘉明、曾憲宗、鍾林枝 杭州直擊

杭州亞運開幕禮 港台電視32台 / now541台 香港國際財經76台 / HOY TV 77台 晚上20：00直播

港隊昨與印度、日本、馬爾代夫、尼泊爾及巴基斯坦代表團到選手村出席升旗儀式，港隊有網球、拳擊、圍棋、體操、射擊、滑板等30名運動員，以及8名代表團成員參加。惟天公不作美，其間下起綿密細雨，令眾人冒雨出席。在運動員村村長致歡迎辭後，升旗儀式隨即舉行，並由各代表團團長從村長手上接過紀念品。

首戰亞運的曹星如將出戰男子拳擊57公斤級賽事，目前仍處於減磅階段，他直言在選手村餐廳接近「眼看口勿動」，但仍感震撼，「餐廳甚麼都有，食物好多款式選擇，連鎖快餐店的食物也任吃，但我要減磅，只能看教練吃」。不過，與教練同住的他透露，房間的洗手間去水疑出問題，初入住時傳出異味，幸修整過後已有改善。

喜遇曹星如 黃澤林：自小獲啟發

霍啟剛盼首比賽日「開個好頭」

曹星如續指，在亞運最特別的感覺，是有其他港將同行，「（選手村）整棟都是香港運動員，感覺好特別，大家都會為彼此打氣。以往比賽只見到拳手，每人都殺氣騰騰，但這次感覺很不一樣」。

至於同樣首戰亞運的網球新星黃澤林，則指一直想跟曹星如見面，「以前我們都跟同一體能教練，但一直沒機會見面」。黃澤林透露自小看對方比賽，直言對方「給自己很大啟發」。

香港代表團團長霍啟剛在儀式後受訪，並大讚選手村條件出色，「對選手村的第一感覺是非常漂亮，住宿、飲食、交通各方面條件都非常好，感受到志願者用心協助大家。作為團長最重要確保運動員安心訓練及比賽，現在大家都好安心，我有信心接下來的數星期，運動員都會住得非常舒適。」。

杭州亞運今晚8時舉行開幕禮，翌日即有多個項目港隊有望衝擊獎牌。港隊今屆派出歷來最龐大、約940人的代表團，團長霍啟剛提到賽艇、劍擊等均有機會，「真的有很多（獎牌機會），我不作預測了，但希望開個好頭，在包括獎牌在內的各方面都能做到最好」。

另外，男子花劍和女子重劍個人賽將於明日上演，香港劍擊隊昨到杭州電子科技大學擊劍館「踩場」熱身備戰，被視為獎牌希望的男花劍手張家朗與蔡俊彥，女重劍手江旻憓和佘繕妡，跟團體賽隊友崔浩然和楊子加，以及陳渭泠和朱嘉望，分批進行體能練習，並與教練輪流對打。

港劍隊備戰 江旻憓滿意場地安排

劍擊賽事主場館可容納逾4300名觀眾，小組賽至淘汰賽頭兩圈皆在副場上演，並不開放予公眾觀賽，待16強起才移師主場館舉行。江旻憓直言滿意場地安排，「這裏有點像小時候打全國賽的場館，但漂亮得多，是個很正式的場館。而且這比起其他場館來說，沒太多陷阱位」。江旻憓對上兩屆亞運皆取得女重個人賽及團體賽銅牌，她笑言在開幕禮翌日便要比賽，因此將缺席今晚的開幕禮。另外，香港劍擊總會昨更新亞運名單，由劉昊峯頂替周澤軒出戰男子重劍團體賽。

（杭州亞運）

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