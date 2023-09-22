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體育

體壇快訊：雲班耶馬證為法國戰奧運

【明報專訊】NBA新球季將於下月底開鑼，應屆選秀狀元的聖安東尼奧馬刺中鋒雲班耶馬，早前以備戰首個NBA球季為由未為法國隊出戰男籃世界盃。不過，這名19歲新星昨受訪時證實，將在明夏為國出戰於主場上演的巴黎奧運，明言希望「爭取隊史首金」。

伊館演霹靂舞奧運計分賽

巴黎奧運明年7月底揭幕，中國香港體育舞蹈總會昨稱，獲世界體育舞蹈總會認可的壓軸一站奧運霹靂舞項目計分賽，並屬最高級別的「WDSF霹靂舞世界系列賽-香港2023」，將於12月15和16日在伊館舉行，料逾來自50個國家或地區約200名選手來港競逐。

美斯回歸邁阿密早段被換出

國際邁阿密前鋒美斯昨在美職復出，但迎戰FC多倫多只比賽37分鐘便退下火線，教練馬天奴否認對方肌肉受傷，僅是疲勞和有些舊患，勢難在下周一聯賽作客奧蘭多城披甲，而下周中美國公開盃決戰侯斯頓戴拿模亦上陣成疑。至於昨入替美斯的中場羅拔泰來則梅開二度兼交出助攻，助邁阿密以4：0大捷。

西足總料解僱多員高層

西班牙足總前日承諾立即深度改革後，「狂牛」女足結束杯葛行動。總會昨盛傳即履行承諾，應女足要求，將要求6至9名高級官員辭職或採取解僱行動。女足上周曾指出，西足總內存在一些「煽動、隱瞞或讚揚有損婦女尊嚴態度」的人。

查比雅瓜達拉哈拉網賽止步

首號種子查比雅昨在墨西哥舉行的瓜達拉哈拉網球公開賽女單第3圈，以盤數1：2反負崔維桑，亦無緣8強的種子球手還有奧斯達賓高、阿歷山杜娃及古達美杜娃，莎嘉里、嘉西雅和艾莎蘭卡等種子球手則過關。而珠海網球冠軍賽男單首圈方面，36歲的英國前「世一」梅利以2：0淘汰中國小將莫業聰，次圈將對卡拉錫夫。

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